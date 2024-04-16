《不夠善良的我們》賀軍翔撞臉侯友宜！影迷笑翻：看完回不去了

獨家／吳宗憲怒噴黃子佼「一定扁他」！槓上偷拍論壇：我會去革命

▲吳宗憲突然點名黃子佼「這個王X蛋」，認為自己在現場的話一定衝去扁他，另外更槓上偷拍論壇「私房創意」，若沒抓到所有共犯，自己將會去凱達格蘭大道革命。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲吳宗憲突然點名黃子佼「這個王X蛋」，認為自己在現場的話一定衝去扁他，另外更槓上偷拍論壇「私房創意」，若沒抓到所有共犯，自己將會去凱達格蘭大道革命。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者詹鎰睿／綜合報導

黃子佼私藏未成年不雅片爭議延燒，引起各界人士輪番撻伐，今（16）日再度傳出黃子佼被搜查時，妻子孟耿如也在現場。稍早《NOWnews今日新聞》傳訊吳宗憲關心是否接手「哈雷台北」一事後，聊著聊著竟意外點名黃子佼，「這個王X蛋，真的讓我萌生退意！」更說看到對方從法院走出來的模樣，「我如果在現場一定會衝過去直接扁他！」最後更槓上惡名昭彰的偷拍論壇「創意私房」，揚言沒在這一個月內把共犯全部抓起來，「我應該會到凱達格蘭大道去革命！」

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▲黃子佼宣導反偷拍影片外流。（圖／黃子佼臉書）
▲黃子佼向偷拍論壇私購不雅片一事，讓吳宗憲氣到不行。（圖／黃子佼臉書）
對於接手「太古哈雷」台北內湖門市一事，吳宗憲稍早表示，「前置作業已經完成，但是我個人意願不高！」認為實在忙不過來，目前還在考慮當中。而在聊天過程中，吳宗憲再度直言，「準備離開演藝圈了！」認為自己能成功在演藝圈走紅40年的原因就在「善良」兩字，能讓子女能光榮喊出：「我爸爸是吳宗憲」就讓他沒有遺憾。

怎料，吳宗憲話鋒一轉，對於近期演藝圈的事有感而發，「演藝圈裡面假面具太多了，殺人不對！但是如果是在戰場，叫做捍衛家邦，口角春風不對，但是如果在舞台上，那叫做效果！」接著直接點名黃子佼，「黃子佼這個王Ｘ蛋，真的讓我萌生退意，這個死ＸＸ從法院走出來緊緊挽著律師的手臂，那個畫面…我如果在現場一定會衝過去直接扁他！」

▲黃子佼（中）疑請保鑣護送，稍早離開北檢。（圖／記者葉政勳攝）
▲吳宗憲直言，如果在法院現場，一定衝過去扁黃子佼（中）。（圖／記者葉政勳攝）
最後吳宗憲也槓上偷拍論壇創意私房，「如果沒有在這一個月內就把這些共犯全部抓起來，我應該會到凱達格蘭大道去革命，台灣多少弱小生命就被這樣欺凌、殘害…黃子佼還是我們的國民法官？台灣人全部瞎了眼嗎？哪一些人？是帶著假面具？在這個社會上吃人肉？難道都看不出來嗎？」字句都能看出同樣作為父母的吳宗憲，對於此事相當氣憤。

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