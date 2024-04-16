獨家／吳宗憲怒噴黃子佼「一定扁他」！槓上偷拍論壇：我會去革命

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怎料，吳宗憲話鋒一轉，對於近期演藝圈的事有感而發，「演藝圈裡面假面具太多了，殺人不對！但是如果是在戰場，叫做捍衛家邦，口角春風不對，但是如果在舞台上，那叫做效果！」接著直接點名黃子佼，「黃子佼這個王Ｘ蛋，真的讓我萌生退意，這個死ＸＸ從法院走出來緊緊挽著律師的手臂，那個畫面…我如果在現場一定會衝過去直接扁他！」
最後吳宗憲也槓上偷拍論壇創意私房，「如果沒有在這一個月內就把這些共犯全部抓起來，我應該會到凱達格蘭大道去革命，台灣多少弱小生命就被這樣欺凌、殘害…黃子佼還是我們的國民法官？台灣人全部瞎了眼嗎？哪一些人？是帶著假面具？在這個社會上吃人肉？難道都看不出來嗎？」字句都能看出同樣作為父母的吳宗憲，對於此事相當氣憤。
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