川普封口費案開審！首日選不出陪審員　川普出庭打瞌睡只說5個字

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大部份時候，川普只是面無表情雙臂交叉坐在位子上，還有幾次「度咕」打瞌睡，而在較有精神的時候，川普也會與律師傳紙條溝通並悄聲討論。嘲笑川普打瞌睡的「Sleepy Don」成為X上熱門關鍵字，《美聯社》報導指出，川普後來在法庭上還怒瞪了首位披露他打瞌睡的記者。
在可預見的未來，川普都將被困在紐約出庭審判程序，只有在休庭時他才能進行競選活動。
首批被列為陪審團可能成員的96人中，最終沒有任何一個人入選，光是被問到是否能夠在審判中保持公平公正，就有60人坦承做不到而被刷掉。
根據《美聯社》的民調，美國民眾對於川普封口費案的看法依舊分歧，只有35％的人認為川普有罪，另外有30％的人認為川普道德有虧但並未違反法律，有14％的人認為川普完全沒有做錯任何事。值得注意的是，只有20％的受訪者非常或極度有信心，川普能在司法程序中獲得公正的審判，而有40％的受訪者不太有或完全沒有信心川普能獲得公正審判，即便不是川普的支持者，也有人覺得封口費案官司具有政治意涵。
《美聯社》報導指出，官司纏身對川普在共和黨初選帶來正面影響，幫助他凝聚川粉的支持，且讓其他共和黨競爭者難以獲得相稱的媒體版面。然而，在選戰如今進入到與拜登對決的階段時，川普仍然被困在法庭上就顯得負面，讓他難以爭取較溫和的中間選民支持，且隨著近期全球地緣政治危機升級，拜登忙著外交斡旋時，川普忙著出庭，這也成為不利於川普的選戰印象。