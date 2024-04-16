黑馬部長！郭智輝接掌經濟部 崇越股價一度逆勢大漲5%
第三波內閣名單於今（16）日出爐，經濟部長爆出大黑馬，由崇越集團董事長郭智輝出線，讓眾人跌破眼鏡。此項人事案公布同事，台北股市今（16）日盤中跌5百多點，台積電等大型股都重挫，但崇越科技股價卻是由黑翻紅，一度逆勢上漲5%，上演慶賀行情。
記者陳郁柔／台北報導
崇越集團董事長郭智輝深耕半導體、光電領域多年，其專業更擴及大健康產業，他英才輩出、縱橫全球市場，然而，經濟部各種爭議性問題有如燙手山芋，各界都在關注這位新任部長如何做出「對的選擇」。
準行政院長卓榮泰於今日上午公布第三波內閣名單，揭曉6大財經部會首長人選，其中，萬眾矚目的「經濟部長」一職則延攬崇越集團董事長郭智輝出任。經濟部如同一個龐大的機器，主管機關眾多，事業單位各有山頭，而「經濟部長」無疑是個政治風險極高的官位，不僅業務龐雜、包山包海，還有各界多雙眼睛緊盯。郭智輝在產業界有「斜槓經濟人」的稱號，涉足多項專業，更長期深耕半導體、光電等科技領域，雖以黑馬之姿跌破眾人眼鏡出線，卻非常符合經濟部所需的領導人選。
消息一出，崇越股價在盤中急拉，最高衝上264元，漲幅逾5%，截至下午12點45分，上漲2.6%，來到254.5元成交量放大到逾8800張。