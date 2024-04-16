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民團轟鄭文燦主導建啤割地北科大！ 蔣萬安：市府依程序執行

▲台北市長蔣萬安出席「113年全中運-全國暨賽前記者會」致詞。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.16）
▲台北市長蔣萬安出席「113年全中運-全國暨賽前記者會」致詞。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.16）

記者呂炯昌／台北報導

台北市市定古蹟「建國啤酒廠」在2018年原計畫變更為文化園區，但後來決定變更為台北科技大學用地，內政部明日將審議；民間團體指控是行政院副院長鄭文燦及政務委員張景森介入，才使得土地用途急轉彎。對此，台北市長蔣萬安今（16）日表示，立委王世堅在議員任內也曾提出，很關心，市府是協助都市計畫變更的審議，都依照程序，後來因是中央土地，他們介入協調後，內政部也會召開會議來審查。

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台北市政府今日上午舉行「113年全中運-全國暨賽前記者會」，蔣萬安會前受訪，媒體詢問建國啤酒廠現在變更為學校用地，北科大聲稱說是獲得了北市府同意，但立委則質疑說是有中央力量的介入，蔣萬安回應表示，其實台北市政府都已經協助都市計畫變更的審議，後來中央介入協調，他了解目前內政部也會召開會議來進行審查，至於包括修復再利用計劃的執行，市府都會依照文資法的程序來進行。

媒體詢問王世堅擔任議員時曾在議會上面，也有很激烈的應答，是否還記得這件事情？蔣萬安說，他記得王世堅那時候在議會質詢的時候都有提出來，都有很關心建國啤酒廠的發展，「我再次強調，其實市府我們都協助進行都市計畫的變更，也依照相關的程序，後來因為是中央的土地，他們介入協調之後，那內政部也會召開會議來審查。」


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