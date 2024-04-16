人物／唐鳳下台了！資通訊專家黃彥男掌數位部　受公私部門信任

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃彥男的資訊專業背景雄厚，曾是國際著名的電機電子工程師學會（IEEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers）研究員（Fellow）、中央研究院資訊安全專題（TWISC）中心執行長、中華民國電腦學會理事長、關貿網路公司董事、立法院資通安全與科技發展策進會秘書長等重要職務。
黃彥男也在許多公部門擔任民間諮詢委員，包含行政院數位國家創新經濟推動小組 （DIGI+）、中央銀行， 教育部， 國科會， 外交部，財政部開放資料諮詢委員等，公共參與歷練豐富。
據指出，黃彥男是台灣資通訊領域的頂尖專家，涉足資通訊科技做跨領域研究，在資安、AI、智慧物聯網領域皆有專業，亦是許多政府部門的民間諮詢委員，其專業能力深受公私部門信任；他過去曾在許多著名的國際機構中擔任研究員，包含著名的美國貝爾實驗室（AT&T Bell Labs），在該實驗室的研究人員中，有9位曾獲得諾貝爾物理獎的殊榮。
近年來AI科技浪潮襲來，黃彥男本身就是研究資安以及人工智慧的專家，他曾強調，應將人工智慧融入到各個領域中，他認為，AI不只是沒有溫度的技術，而是與人類共同發展的夥伴。
黨內人士提到，在國外研究的經驗當中，為黃彥男帶來許多國際視角，比如說，在美國的大學中，教授和學生們已經認識到AI技術的潛力，不限於理工科領域，甚至在人文領域，都在探索如何將AI運用於研究和創新中，因此，「行動創新內閣」納入專業AI人才，希冀未來數發部能在各領域、各產業導入應用AI技術，讓台灣與國際並肩前行。
另外，準國科會主委吳誠文年輕時為棒球好手，1971年世界少棒賽時，擔任台南巨人少棒隊主投，該年巨人少棒隊拿下世界冠軍，高中時轉換跑道，成功考取台大電機系，畢業後赴加州大學攻讀電腦工程碩博士，自此展開從棒球少年搖身成為電腦巨擘的傳奇之旅。
吳誠文返國後擔任教職，十年間創立台灣超大型積體電路測試技術論壇（VTTF），召集國內測試研究學者專家共同研討重要研究與產業議題，成為當時IC領域學界表率；他亦先後出任政府、民間、公協會等科技研發機構要職，致力推動半導體、資通訊產業升級至今逾40年，期間獲獎無數，專業無人出其右。吳誠文同時是催生近年工研院「南方雨林計畫」幕後重要推手，攜手產官學研共同打造南台灣半導體雨林，背後功臣非他莫屬。
據指出，賴清德選前多次強調將打造「創新創業雨林生態系」，選擇吳誠文接下重任，正是看中其歷練跨足產官學界、面面俱到，未來將借重其專業，為國家擘劃下一階段科技發展戰略，提前佈局前瞻科技、強化台灣產業韌性、孕育創新創業生態系，開創台灣經濟發展與產業升級新局，打造台灣成為亞洲經濟日不落國。