獨家／吳宗憲傳接手「哈雷台北」！親回應再爆：演藝圈假面具太多
綜藝天王吳宗憲不僅演藝事業發展得風生水起，更積極投資各項副業，近日有消息傳出內湖一間重機直營店「哈雷台北」去年（2023）準備收攤，而熱愛重機的吳宗憲傳出將出手收購，對此，《NOWnews今日新聞》獨家取得吳宗憲回應：「個人意願並不高。」他表示正為退休計畫做準備，即將離開演藝圈的他也直言：「演藝圈裡面的假面具太多了」。
記者吳昕蓓、詹鎰睿／台北報導
據報導，吳宗憲和其他股東將接手經營「哈雷台北」，近期都在做人力調整，但記者稍早獨家取得吳宗憲回應，吳宗憲透露自己最近太忙碌，所以都還在考慮，儘管前置作業已經完成，但他的個人意願並不高。
吳宗憲表示，「主要是事業體擴充比較大，需要的人力資源也比較多，所以公司每天都在徵人，到現在依舊缺人，所以要我接手經營的意願不高！」他也坦言自己確實是哈雷的愛好者，卻不一定要成為經營者，還自虧什麼都沒有，只有強壯體格和過人意志力。
不僅如此，吳宗憲更自爆將離開演藝圈，「終於能夠用著『好人』的身分，拖著60歲的老命，一路走到現在……讓子女光榮的喊出：『我爸爸是吳宗憲。』讓父母親臉上有光。」他透露，自己在演藝圈走紅40年，最近才發現「善良」是最重要的，直言「演藝圈裡面的假面具太多了」。
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