孫藝真的5件事！女神發電機迷倒蘇志燮、丁海寅　私下還是TRX教練

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孫藝真自帶清新脫俗的氣質，姣好的臉蛋與細緻白皙的皮膚，讓不少女孩們都渴望能變得像她一樣，就連男星們也都曾稱讚她的美，像是曾合作《雨你再次相遇》的蘇志燮曾坦言對她「有點心動」，而一起主演《經常請吃飯的漂亮姐姐》的丁海寅也曾說，「前輩美到我不敢直視！我每個瞬間都在心動，就連現在也是！」
此外，在電影《外出》中跟孫藝真上演不倫戀的裴勇俊，也曾在事後坦言，「現實中不能外遇，但如果置身在那個場景，真的難保不會愛上孫藝真！」可見女神真的是電力十足。
生活超自律！熱愛運動還是TRX職業教練
孫藝真一直以來都持續進行皮拉提斯和TRX懸掛訓練，日復一日可以說是非常自律，而且她對自我的要求很高，甚至還練到成為了TRX職業教練，領有職業證照已有長達10年的時間！此外，孫藝真也曾在綜藝節目《家師父一體》中分享自己的「運動菜單」，高強度訓練讓主持人李昇基等人都直呼這運動量真的吃不消。
製作預算出問題 竟自掏10億力挺電影
孫藝真在挑選作品時很有自己的想法，對好的劇本、導演也從不吝嗇給予支持。像是在2016年拍攝電影《德惠翁主》時，當時她得知製作預算出狀況，竟直接自掏腰包10億韓元補足缺口，據了解她掏出的錢是她片酬的二倍。
後來孫藝真也憑著她在《德惠翁主》中的精湛演技奪下「大鐘獎影后」，她不看片酬挑選作品，只選擇真正適合自己的，所以她出演的影劇都讓觀眾們看了讚不絕口。
孫藝真的顏值從小就非常出眾，她精緻的五官總讓人忍不住想多看幾眼，甚至還有網友製作出孫藝真從2001年出演《美味美愛》到2023年美貌維持不變的影片，過了20多年到現在孩子都生了，她的高顏值依然保持得非常好，讓不少粉絲看了都驚呼連連。
出道20多年 從沒換過經紀公司
韓國有不少藝人會因為錢、合約跟經紀公司鬧出糾紛，不過孫藝真從出道至今都沒換過經紀公司，她當年在高中被MSteam Entertainment代表金敏淑發掘，就一路在這家公司待到了現在，即便外人都認為她可以去其他比MSteam更好的公司，但孫藝真卻認為，「代表從高中開始看照我，覺得內心很安逸，我們就像家人一樣，所以沒有想跳槽的想法。」
孫藝真小檔案
本名：孫彥眞
綽號：國民初戀、孫仙
生日：1982年1月11日
年紀：42歲
身高：165公分
體重：約45公斤
學歷：首爾藝術大學電影系肄業
代表作：電影《緣起不滅》、《我腦海中的橡皮擦》、《極智對決》、電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》、《三十九》
配偶：玄彬（2022年3月31日舉辦婚禮）
兒女：1子
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本名：孫彥眞
綽號：國民初戀、孫仙
生日：1982年1月11日
年紀：42歲
身高：165公分
體重：約45公斤
學歷：首爾藝術大學電影系肄業
代表作：電影《緣起不滅》、《我腦海中的橡皮擦》、《極智對決》、電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》、《三十九》
配偶：玄彬（2022年3月31日舉辦婚禮）
兒女：1子
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