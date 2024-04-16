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遭Keanna爆偷吃謝和弦！陳芳語男友護愛發聲：很多事不用講出來

▲遭Keanna爆偷吃謝和弦，陳芳語（右）男友陳彥文（左）護愛發聲：「很多事不用講出來。」（圖／陳彥文IG）
▲遭Keanna爆偷吃謝和弦，陳芳語（右）男友陳彥文（左）護愛發聲：「很多事不用講出來。」（圖／陳彥文IG）

記者黃雅琪／綜合報導

陳芳語（Kimberley）日前遭到謝和弦前妻Keanna爆料，指稱陳芳語和謝和弦在錄音室發生關係。陳芳語所屬經紀公司華風數位昨（15）日澄清：「內容純屬子虛烏有！」今日陳芳語的樂團「血肉果汁機」鼓手男友陳彥文，也護愛喊：「很多的事不用講出來，我們自己知道就好。」

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▲陳彥文護愛陳芳語，在社群上公開發聲。（圖／陳彥文IG）
▲陳彥文護愛陳芳語，在社群上公開發聲。（圖／陳彥文IG）
謝和弦前妻Keanna日前在社群上爆料：「為什麼在Terry的錄音室裡，妳可以一副無害甜心樣的誇我溫柔漂亮，我先離開去工作後，就在裡面跟我的前室友抽大X做愛呢？」指稱陳芳語與謝和弦背著她發生關係。

▲Keanna表示可以加入陳芳語先前曾說想為了公開秘密而開的Podcast，語出驚人嚇壞網友。（圖／IG keanna_taiyh_kt）
▲Keanna爆料陳芳語與謝和弦發生關係。（圖／IG keanna_taiyh_kt）
陳芳語所屬華風數位聲明：「針對媒體報導網路發文影射Kimberley陳芳語私生活之事，內容純屬子虛烏有，華風數位與Kimberley陳芳語不希望浪費社會資源回應不實言論。若再有侵害Kimberley陳芳語名譽之不實謠言，華風數位將協助Kimberley陳芳語主張其法律上之權利。」

▲陳彥文（左）與陳芳語甜蜜交往2週年。（圖／陳彥文IG）
▲陳彥文（左）與陳芳語甜蜜交往2週年。（圖／陳彥文IG）
緊接著，今日陳芳語的樂團「血肉果汁機」鼓手男友陳彥文，也在社群發聲護愛：「很多的事不用講出來，我們自己知道就好。」並分享合照、慶祝交往2週年快樂：「我的寶貝，我見過最堅強的女人，沒有什麼能把我們分開！」陳彥文大方放閃陳芳語，感謝她教會他許多事：「謝謝妳教會我那麼多，怎麼做一個好爸爸、好男人、更成熟的人，茫茫人海當中遇見妳是我的福氣。」

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