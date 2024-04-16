遭Keanna爆偷吃謝和弦！陳芳語男友護愛發聲：很多事不用講出來

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陳芳語所屬華風數位聲明：「針對媒體報導網路發文影射Kimberley陳芳語私生活之事，內容純屬子虛烏有，華風數位與Kimberley陳芳語不希望浪費社會資源回應不實言論。若再有侵害Kimberley陳芳語名譽之不實謠言，華風數位將協助Kimberley陳芳語主張其法律上之權利。」
緊接著，今日陳芳語的樂團「血肉果汁機」鼓手男友陳彥文，也在社群發聲護愛：「很多的事不用講出來，我們自己知道就好。」並分享合照、慶祝交往2週年快樂：「我的寶貝，我見過最堅強的女人，沒有什麼能把我們分開！」陳彥文大方放閃陳芳語，感謝她教會他許多事：「謝謝妳教會我那麼多，怎麼做一個好爸爸、好男人、更成熟的人，茫茫人海當中遇見妳是我的福氣。」
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