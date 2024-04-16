影／藍委主任開嗆官員全都錄 王義川起底轟：選這種立委幹嘛？
立法院會衛環委員會昨日針對「數位技術普及及造成兒少性剝削因應」進行專報，過程中國民黨立委涂權吉臨時提案，對此衛福部官員在休息之際欲找涂權吉說明，辦公室主任高分貝怒嗆任何臨時提案都先通過他，「委員百分之百授權，有什麼問題？」整段過程錄音也全被錄進國會議事轉播。民進黨政策會執行長王義川在社群平台表示，選這種立委不知道要幹嘛，痛批「如果這種主任、助理還在立法院，真是丟桃園的臉。」
記者陳威叡／台北報導
立院衛環委員會昨日下午結束專報與立委質詢結束後，委員會開始處理臨時提案，在主席宣布休息之際，衛福部官員針對臨時提案修正後文字欲找涂權吉說明，未料辦公室胡姓主任竟直接開嗆，在一旁稱不用跟委員說明，重申自己已經跟衛福部國會聯絡人說過，任何臨時提案都請通過他，「這是委員百分之百授權的 有什麼問題？有什麼問題？」整段過程錄音也全被錄進國會議事轉播。
「厲害了！」王義川表示，有一個桃園海線立委的辦公室主任叫胡孟瑀，在衛環委員會討論性剝削的相關提案，對著衛福部官員咆哮，可是網路搜尋胡孟瑀，「原來以前有些案子相關，算是有經驗！」
王義川質疑，就算如此也不能嗆官員，不知道選這種立委幹嘛，批評「如果這種主任、助理還在立法院，真是丟桃園的臉。」盼桃園海線立委加油。