7-11寶可夢主題店亮相！門口超大皮卡丘「拋媚眼」 所在地點曝光
南部的寶可夢粉絲有福了！今（16）日超商龍頭7-11公布了全新裝潢的「寶可夢主題店」，門口不但有超大皮卡丘「拋媚眼」，內部甚至還有 Switch試玩機台、寶可夢加傲樂機台以及卡牌遊戲對戰區等，讓訓練家盡情遊玩，而詳細地點與內部亮點也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
7-ELEVEN 今（16）日在臉書專頁上發文指出，位於高雄左營的重惠門市，終於以全新裝潢設計嶄新亮相，成為「7-ELEVEN 寶可夢主題店」，在店門口抬頭，就能看到大大的皮卡丘對客人拋媚眼，此外進入店內之後，還有蔚藍天空與充滿寶可夢的森林設計，讓來客彷彿置身於寶可夢世界之中。
重惠門市內還有著大量的寶可夢周邊販售，此外，店內還設有Nintendo Switch試玩機台、寶可夢加傲樂機台以及寶可夢集換式卡牌遊戲對戰區等設施，讓來電的寶可夢訓練家進行遊玩。
「7-ELEVEN 寶可夢主題店」的完整模樣亮相後，也讓大批粉絲興奮喊「準備要衝去朝聖了」、「這不能給小朋友看到阿！一待就是整個下午」、「爸媽經過門市要頭疼了」、「我兒子的最愛」。
7-ELEVEN 重惠門市「寶可夢主題店」
地址：813高雄市左營區華夏路1152號1樓