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《淚之女王》金秀賢太扯！過了11年長相沒變化　被虧真的是外星人

▲金秀賢降價演出《淚之女王》，天生娃娃臉的他，11年前後長相沒變化，被虧真的是外星人。（圖／Netflix提供）
▲金秀賢降價演出《淚之女王》，天生娃娃臉的他，11年前後長相沒變化，被虧真的是外星人。（圖／Netflix提供）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓男神金秀賢近來搭檔金智媛演出影集《淚之女王》，高收視率又入圍百想藝術大賞視帝，讓出道17年的他再攀事業巔峰，盛傳金秀賢1集片酬8億元韓圜（約1869萬元新台幣），因為對編劇朴智恩的信任，加上為壓低製作費，自願降價演出。日前有劇迷比對金秀賢11年前後長相，竟然找不出一點變化，直呼：「真的很像外星人！」

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有南韓網友翻出金秀賢2013年主演電視劇《來自星星的你》的片段截圖，與今日《淚之女王》劇照做比對，完全找不出來金秀賢臉部有哪裡不一樣，今年36歲的他，無論是五官、膚況，幾乎和當年25歲的狀態一模一樣，原PO傻眼寫下：「為什麼這兩個人長一樣...？我是唯一一個變老的人嗎...？」

▲▼金秀賢《來自星星的你》（上圖）、《淚之女王》劇照對比。（圖／theqoo）
▲▼金秀賢《來自星星的你》（上圖）、《淚之女王》劇照對比。（圖／theqoo）
▲▼金秀賢《來自星星的你》（上圖）、《淚之女王》劇照對比。（圖／theqoo）
貼文發布後，吸引大批網友熱烈討論，「沒老就算了！還越變越好看」、「管理得確實不錯」、「這太扯了...這是與生俱來的（能力）嗎」、「不是同一天嗎」、「真的連0.1程度的改變都沒有」、「是昨天拍的嗎」，還有不少人拿金秀賢在《來自星星的你》非人類、超過400歲的設定當哏，「畢竟是都敏俊啊」、「太搞笑了，真的很像外星人」、「都敏俊是真實存在的！」

▲金秀賢2015年來台沒修圖樣貌。（圖／NOWnews資料照）
▲金秀賢2015年來台沒修圖樣貌。（圖／NOWnews資料照）
▲金秀賢去年7月出席代言活動狀態。（圖／金秀賢IG）
▲金秀賢去年7月出席代言活動狀態。（圖／金秀賢IG）
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