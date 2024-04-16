大谷翔平敲安又盜壘！Tyler Glasnow5局狂失6分 道奇4:6又輸國民
大谷翔平穿上42號球衣還是帥氣！洛杉磯道奇今（16）日在主場道奇球場迎戰華盛頓國民，日本「二刀流」球星大谷翔平單場3打數1安、跑回2分，並跑出1次盜壘。道奇先發投手Tyler Glasnow落難，只投5局狂失6分，道奇最後以4:6輸球，吞下近5戰第4敗，今天剛好是「Jackie Robinson日」，也是大聯盟第一位黑人選手出現的日子，他的出現不但打破種族藩籬，也象徵每個人都有平等競爭的意義，而這一天美國所有大聯盟球員都會穿上42號球衣，來紀念這位人權鬥士。
記者吳政紘/綜合報導
Tyler Glasnow這場一開賽就遇到亂流，先是被國民開路先鋒CJ Abrams敲二壘安打，接著Glasnow發生暴投，讓國民攻回1分。道奇隊1局下反攻，大谷翔平、Freddie Freeman連續敲出安打，捕手Will Smith敲高飛犧牲打追平。道奇隊2局下靠Chris Taylor高飛犧牲打拿到超前分。
但好景不常，Abrams3局又開轟，Joey Gallo敲適時二壘安打，讓國民單局拿2分反超比數。國民隊uis García Jr.在第5局擊出一發三分砲，奠定勝基。
大谷翔平在第6局靠妨礙打擊上壘，接著盜壘成功、加上對手暴投上三壘。大谷利用隊友敲出滾地球回來得分。道奇隊在第7局，2出局一、二壘有人的得分機會，再由大谷敲中外野平飛球被接殺。Max Muncy在第8局敲適時安追回1分，可惜還是落敗。
大谷翔平全場3打數1安，跑回2分，並跑出本季第3次盜壘成功，吞1次三振，賽後打擊率為0.338。不過，大谷本季得點圈共16打數只敲1安，其打擊率僅0.063。大谷翔平還在尋求生涯第176轟，這發全壘打可望成為日本球員未來大聯盟標竿，也將會是日本球員在大聯盟最多轟的新紀錄。
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