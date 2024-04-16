陸網紅Sean爆「兒子被台灣拒絕入境」！真相大反轉　台人失望退追

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「Sean的世界 TV」在本月11日時發出新片，標題寫上「突然接到消息，台灣以奇葩理由拒絕兒子入境」，Sean在影片中指出，自己幫兒子申請入台證被退件，更稱：「移民官在下面還寫了一條，說頭髮太難看，我以為什麼東西不符合標準，他說頭髮太難看，讓他重新上傳兩吋照片，那我還得帶他去剪個頭髮再上傳，辦個入台證跟頭髮有什麼關係，你說是吧？」
但影片發出之後，立刻有許多台灣粉絲出面回應，表示外交部不可能會因為髮型退件，且要求補件並不等於「拒絕入境」，認為Sean影片標題有誇大、甚至接近造謠的程度，希望他能作更正。
沒想到有粉絲在Sean直播時，前往聊天室反映這部影片的問題，卻只得到「解釋啥？ 世界這麼大，人生這麼短」言下之意就是要粉絲不要太拘泥小節，讓這位粉絲氣得在影片下方留言，「入境審查問題是很嚴肅的，這關係到我國有沒有善待你們，但你們用"奇葩"的字眼來對待我國的審查制度，剛剛兩頻道都退訂了，就如你說的，不要在意小枝小節，省下的時間還可以多看看這世界的美好，太有道理了」，更有大批台灣粉絲因為本部影片宣告退追Sean。
對此，Sean則在YT社群上公布了退件截圖，理由為「照片頭髮不正常，請重新拍」，他更喊冤：「一堆人又說我胡說八道，哎…做個影片怎麼這麼難？這有什麼可造謠的呀，要是說【髮型不符合標準】我就不會有理解問題啦，【頭髮不正常】不就是髮型醜的意思嗎？別的還能什麼意思？哈哈哈哈哈，醜是真的有點醜的，哈哈哈哈，所以給兒子去重新理髮拍照遞交啦」，也提到目前兒子的入台證已經通過審核。