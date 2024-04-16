歐冠8強／大巴黎2：3落後巴塞隆納 盼第2回合重演「諾坎普奇蹟」
歐冠8強第2回合，將在明（17）日凌晨開踢，而法甲豪門巴黎聖日耳曼在首回合以2：3敗給巴塞隆納，第2回合將回到巴塞隆納主場進行，時間回溯到2016-17賽季的歐冠16強，當時2隊在16強碰頭，巴黎聖日耳曼在首回合以4：0拿下比賽，沒想到第2回合回到巴塞隆納主場諾坎普，巴塞隆納以6：1擊敗巴黎聖日耳曼，並以總比分6：5逆轉晉級歐冠8強。
記者吳政紘／綜合報導
2016-17歐冠16強巴黎聖日耳曼在首回合血洗巴塞隆納，以4：0拿下比賽，在此之前57支在首回合以0：4落後的球隊，全部都遭到淘汰，而巴塞隆納拒絕成為第58支被淘汰的球隊，第2場回到主場作戰，巴塞隆納在比賽中一路追趕，在下半場傷停補時已經將總比分追平，最後靠著Sergi Roberto的絕殺6：1擊敗巴黎聖日耳曼，以總比分6：5完成史詩級逆轉，晉級歐冠8強，被球迷稱為「諾坎普奇蹟」。
8年後，雙方再度於歐冠8強碰頭，巴塞隆納在首回合以3：2擊敗巴黎聖日耳曼，帶著1球領先回到主場，巴黎聖日耳曼在前幾年不斷砸錢，引進Lionel Messi、Neymar等，但都無法奪下歐冠冠軍，本賽季歐冠再次來到巴塞隆納主場，雖諾坎普在進行整修，賽事將在巴塞隆納臨時主場進行，但巴黎聖日耳曼一定渴望，重演一場宛如當年「諾坎普奇蹟」般的逆轉勝。
而巴黎聖日耳曼能否逆轉的關鍵，就在於當家球星Kylian Mbappe身上，首回合的比賽Mbappe幾乎隱形，全場只繳出3次射門，若想幫助球隊晉級，那下一場比賽Mbappe必須要跳出來證明自己。
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