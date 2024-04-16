好市多「蘋果無線充電神物」比黑五再降2千！內行曝：之後更便宜
不少人應該都擁有iPhone、Apple Watch和AirPod耳機等蘋果行動設備，如果需要充電，可能就會需要三條線，因此有人會選擇三合一的無線充電立架，一次替3款裝置充電。近日在好市多臉書社團有網友發現Belkin 的3合一無線充電座價格大砍2千元，價格比「黑五」檔期還要殺，但就有內行的網友提醒，Belkin該產品還在舊款Qi版本，之後Qi 2的MagSafe不需特別認證，屆時成本會降低。意味著未來相關裝置會更便宜。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果近年手機都有支援無線充電，如果同時還有使用Apple Watch和耳機，外出可能需要帶三條不同的充電線，因此可支援多款裝置無線充電的產品逐漸受到青睞。近日在《Costco 好市多商品經驗老實說》有網友發文，發現熱門的Belkin BOOST CHARGE PRO三合一無線充電立架正在促銷，原本蘋果官網售價要 4999元，好市多促銷價為2997元，一口氣便宜了2000元，甚至比黑色星期五購物節還要便宜。
此文一出讓不少有需求的人心動，「很不錯用啊，至少不用一堆線換來換去」、「一次把全部的設備丟上去就解決了」，有人看到價格立即下單「看到價格最後一碼7果斷入手，趁清貨撿個便宜」。
但有人點出小缺點，「好用、夠吸，但15W只是噱頭，只出現在1%~2%這段充電，其他3～99都是10w左右」、「Belkin應該是只有 Qi，不是支援15W的Qi2。」同時有人提醒「QI 2已經準備推出，之後支援MagSafe的產品應就不用特別取得MagSafe認證，整個產品製造成本會降低。」但現在買，就是早買早享受。而Qi 2是蘋果推動的充電協議，只要是支援magsafe的手機都能跑到15w，現階段Qi 只能7.5Ｗ，充電速度不快，要購買前也要先有心理準備。