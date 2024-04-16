審議建國啤酒廠變校地 王世堅怒槓當地里長：懂個X啊你
台北市市定古蹟「建國啤酒廠」在2018年原計畫變更為文化園區，但後來決定變更為台北科技大學用地，引發民間團體質疑。內政部國土管理署今（16）日上午審議建國啤酒廠都市計畫案，民進黨立委王世堅在會議中發言時，遭到反對割地的當地里長數度打斷，雙方引發口角衝突，王世堅也破口大罵，怒轟「丟臉啦這個里長！如果你要吵架我們等等去外面吵」，後來會議主持人請里長出去，鬧劇才結束。
記者王德蓉／綜合報導
針對古蹟「建國啤酒廠」擬變更為台北科技大學用地，王世堅認為，歷史建物保存固然重要大家尊重，但是不能無限上綱，建國啤酒廠中歷史建物與變更為台北科技大學用地的土地不成比例，若照少部分抗議文資人士來看，只要歷史建物周邊都動彈不得，城市都不用發展了。
王世堅續指，台灣人有2件事不用政府擔心，第一件喝酒，第二件賭博，人民自己會；推廣啤酒文化很好，長安東路是啤酒一條街，推動啤酒是酒促妹的責任，國家有更重要、嚴肅的事情，有科技、教育發展，「投資教育就是投資未來，政府這十幾年來，幫台北科大找缺少的校地......。」
沒想到話還沒說完，王世堅發言就遭當地里長打斷，王世堅馬上回頭說「拜託安靜好嗎？」反又被駁「你隨便亂講」，王世堅也不甘示弱說「你不要講話，不然你來說」，對方又嗆「我在地的啦！」王世堅也喊回去「我也在地的啦」；雙方爆發激烈口角，會議主持人馬上向前勸架，此時里長又低聲碎念了一句，讓王世堅忍不住怒轟「Ｘ小啦！學校最重要啦，懂個屁啊你！」甚至還嗆「如果你要吵架我們等等去外面吵」，最後在主席制止後才平息。