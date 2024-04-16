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不忍清寒祖孫3人吃即期飯糰！職籃球星余純安「超暖善行」被讚爆

▲高雄全家海神隊長余純安在社群網站上透露自己最近幫助了一個經濟拮据的隔代教養家庭，此舉受到網友的稱讚。（圖／高雄全家海神提供）
▲高雄全家海神隊長余純安在社群網站上透露自己最近幫助了一個經濟拮据的隔代教養家庭，此舉受到網友的稱讚。（圖／高雄全家海神提供）

記者黃建霖/綜合報導

T1職籃聯盟今（16）日傳出一件為善不欲人知的善行，高雄全家海神隊長余純安在社群網站上透露自己最近幫助了一家經濟拮据的祖孫3人，此舉受到網友的稱讚。余純安表示，自己就是單純行善，不是想要炫耀，也低調婉拒受訪。

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余純安近期在社群網站發文，他表示自己在便利商店看到一位阿嬤帶著孫子和孫女，拿了2個即將過期的飯糰要去結帳，她對兩位小朋友說：「今天阿嬤賺得不夠多只夠買這些。」

▲余純安近期在社群網站發文，表示自己在便利商店幫助一家經濟拮据的祖孫三人，自己對此也萬分感慨。（圖／取自余純安臉書）
▲余純安近期在社群網站發文，表示自己在便利商店幫助一家經濟拮据的祖孫三人，自己對此也萬分感慨。（圖／取自余純安臉書）
幫助隔代教養家庭　展現職籃球員的社會責任

余純安表示自己聽到這句話時，情緒很激動，眼眶也泛淚，當下拿了3組咖哩飯和牛奶去結帳，請店員微波後交給內用的祖孫3人。他事後也強調，自己發文絕不是想炫耀，而是突然因為這件事而思索人生。

「當你還在思考該如何變得更好時，其實很多人連選擇權都沒有，人生似乎是努力的給自己更多的選項。」余純安發文後很多人按讚，對他的善舉大家推崇。

▲高雄全家海神隊前鋒余純安畢業於七賢國中，是高雄出產的籃球明星，本季擔任球隊隊長。（圖／取自余純安臉書）
▲高雄全家海神隊前鋒余純安畢業於七賢國中，是高雄出產的籃球明星，本季擔任球隊隊長。（圖／取自余純安臉書）
余純安擔任海神隊長　為善不欲人知、婉拒受訪

余純安效力於高雄全家海神，在球隊擔任側翼，在第一季時還是球隊重要輪換，不過這2季慢慢轉變角色，扮演更衣室老將，本季場均出賽約5分鐘，貢獻1分。

記者詢問海神球團，請余純安可談談這次善舉的心情和動機時，他夠過公關表示，球隊最近專注備戰季後賽，而他就是「單純行善」，低調不受訪。

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