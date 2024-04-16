高宇蓁跨足歌壇被逼哭成「淚之女王」　演員幕前幕後心酸全都曝

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高宇蓁的新歌〈我是一個演員〉除了貼切唱出演員們的心境之外，MV也特別邀請到「金鐘視帝」姚淳耀跟高宇蓁飾演夫妻，上演演員幕前、幕後不為人知的心酸。這是2人第一次合作，高宇蓁笑讚姚淳耀是溫暖的天使，「第一次拍MV就有這麼nice的老公，福利很好！很幸運！」
此外，高宇蓁也打趣的說，合作時趁機從姚淳耀身上「取經」，學習表達情感跟演戲的技巧，讓自己可以再進化。演過各種角色的高宇蓁也透露，目前最想挑戰的是喜劇，「我沒嘗試過喜劇的角色，因為喜劇很難演，我一直想挑戰，我私下某方面很搞笑又幽默，想試試看自己有多好笑」，也期待可以遇到好劇本。
關於新歌的MV故事內容，刻畫出高宇蓁為幕前的演出私下努力排練，拍攝時就算反覆跌倒、摔到傷痕累累也不喊苦，收工後回歸家庭，卻因與老公作息不同，就連用吹風機的聲音也可以引發夫妻爭執，透過看似無聊的小細節，呈現夫妻吵架刻意找藉口的荒唐，但是又非常貼近真實。
而談論到自己現實中的「持愛」撇步，高宇蓁則表示，除了堅持「不能有隔夜仇」之外，也要要能夠「包容對方缺點」，才可以一起走下去，在做人方面也是，盡量少看別人的缺點，多去看優點，常常想起對方的好在哪、當初喜歡他的點在哪，可以多溝通，一起解決問題。」
高宇蓁在推出EP《我是一個演員》後，收到不少粉絲的回饋，甚至有人聽到她療癒的歌聲後被感動到哭。高宇蓁也透露自己的「頭號歌迷」就是她本人，因為在歌曲上架KTV第一天，她就呼朋引伴到KTV點歌挺自己，站在點歌機看見自己的名字與3首新歌，讓她興奮尖叫表示，「就像小時候耶誕節掛了一整週的襪子，一打開就是你想要的禮物一樣，我點開歌單真的大尖叫，很開心興奮，覺得一切很不真實。」
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