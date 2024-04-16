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高宇蓁跨足歌壇被逼哭成「淚之女王」　演員幕前幕後心酸全都曝

▲高宇蓁首度跨足歌壇就在錄音室哭成「淚之女王」，曝光演員幕前幕後的心酸！（圖／鵲兒喜娛樂經紀提供）
▲高宇蓁首度跨足歌壇就在錄音室哭成「淚之女王」，曝光演員幕前幕後的心酸！（圖／鵲兒喜娛樂經紀提供）

記者洪生儒／綜合報導

八點檔女神高宇蓁出道22年，在戲劇圈演出不少經典作品，讓觀眾們對她演員身分印象深刻。不過，近期高宇蓁豪砸8位數跨足歌壇，推出EP《我是一個演員》，讓粉絲看見不同面相的她。而首張EP的同名主打歌還邀請到金曲作詞人李焯雄填詞、朱敬然擔任製作人，罕見以演唱結合獨白的方式，打造出宛如音樂舞台劇的曲風，結合高宇蓁身兼歌手、演員的優勢，讓她能更貼切地唱出每個演員的真實心聲。

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▲高宇蓁豪砸8位數跨足歌壇，推出EP《我是一個演員》。（圖／鵲兒喜娛樂經紀提供）
▲高宇蓁豪砸8位數跨足歌壇，推出EP《我是一個演員》。（圖／鵲兒喜娛樂經紀提供）
高宇蓁非常感謝李焯雄老師在錄音過程中一直陪伴她，剛開始她因為對自己的表現不滿意而哭，後來又在老師的鼓勵與剖析內心下感動落淚，直到完成錄製並獲得老師的肯定，讓高宇蓁忍不住直言，「我終於知道如何唱故事給大家聽，這感覺很開心、很感動，第三次是喜悅的眼淚。」高宇蓁初次跨足歌壇，就在錄音室被李焯雄逼哭3次，直接成了「淚之女王」。

▲高宇蓁在推出EP《我是一個演員》後，收到不少粉絲的回饋，甚至有人聽到她療癒的歌聲後被感動到哭。（圖／鵲兒喜娛樂經紀提供）
▲高宇蓁在推出EP《我是一個演員》後，收到不少粉絲的回饋，甚至有人聽到她療癒的歌聲後被感動到哭。（圖／鵲兒喜娛樂經紀提供）
高宇蓁的新歌〈我是一個演員〉除了貼切唱出演員們的心境之外，MV也特別邀請到「金鐘視帝」姚淳耀跟高宇蓁飾演夫妻，上演演員幕前、幕後不為人知的心酸。這是2人第一次合作，高宇蓁笑讚姚淳耀是溫暖的天使，「第一次拍MV就有這麼nice的老公，福利很好！很幸運！」

此外，高宇蓁也打趣的說，合作時趁機從姚淳耀身上「取經」，學習表達情感跟演戲的技巧，讓自己可以再進化。演過各種角色的高宇蓁也透露，目前最想挑戰的是喜劇，「我沒嘗試過喜劇的角色，因為喜劇很難演，我一直想挑戰，我私下某方面很搞笑又幽默，想試試看自己有多好笑」，也期待可以遇到好劇本。

▲高宇蓁的新歌〈我是一個演員〉MV特別邀請到「金鐘視帝」姚淳耀跟高宇蓁飾演夫妻，上演演員幕前、幕後不為人知的心酸。（圖／鵲兒喜娛樂經紀提供）
▲高宇蓁的新歌〈我是一個演員〉MV特別邀請到「金鐘視帝」姚淳耀跟高宇蓁飾演夫妻，上演演員幕前、幕後不為人知的心酸。（圖／鵲兒喜娛樂經紀提供）
關於新歌的MV故事內容，刻畫出高宇蓁為幕前的演出私下努力排練，拍攝時就算反覆跌倒、摔到傷痕累累也不喊苦，收工後回歸家庭，卻因與老公作息不同，就連用吹風機的聲音也可以引發夫妻爭執，透過看似無聊的小細節，呈現夫妻吵架刻意找藉口的荒唐，但是又非常貼近真實。

而談論到自己現實中的「持愛」撇步，高宇蓁則表示，除了堅持「不能有隔夜仇」之外，也要要能夠「包容對方缺點」，才可以一起走下去，在做人方面也是，盡量少看別人的缺點，多去看優點，常常想起對方的好在哪、當初喜歡他的點在哪，可以多溝通，一起解決問題。」

▲高宇蓁談論到自己的「持愛撇步」則表示，除了堅持「不能有隔夜仇」之外，也要要能夠「包容對方缺點」，才可以一起走下去。（圖／鵲兒喜娛樂經紀提供）
▲高宇蓁談論到自己的「持愛撇步」則表示，除了堅持「不能有隔夜仇」之外，也要要能夠「包容對方缺點」，才可以一起走下去。（圖／鵲兒喜娛樂經紀提供）
高宇蓁在推出EP《我是一個演員》後，收到不少粉絲的回饋，甚至有人聽到她療癒的歌聲後被感動到哭。高宇蓁也透露自己的「頭號歌迷」就是她本人，因為在歌曲上架KTV第一天，她就呼朋引伴到KTV點歌挺自己，站在點歌機看見自己的名字與3首新歌，讓她興奮尖叫表示，「就像小時候耶誕節掛了一整週的襪子，一打開就是你想要的禮物一樣，我點開歌單真的大尖叫，很開心興奮，覺得一切很不真實。」

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