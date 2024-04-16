影／辦公室主任立院嗆官員惹議 黃世杰轟涂權吉：影子立委！
立法院會衛環委員會昨日針對「數位技術普及及造成兒少性剝削因應」進行專報，過程中國民黨立委涂權吉臨時提案，對此衛福部官員在休息之際欲找涂權吉說明之際，辦公室主任高分貝怒嗆任何臨時提案都先通過他，「委員百分之百授權，有什麼問題？」整段過程錄音也全被錄進國會議事轉播。民進黨前立委黃世杰痛批涂是「影子立委」，質疑是無心問政，才全權授權給助理，或無能問政，「平常當慣了助理的讀稿機？」
記者陳威叡／台北報導
立院衛環委員會昨日下午結束專報與立委質詢結束後，委員會開始處理臨時提案，在主席宣布休息之際，衛福部官員針對臨時提案修正後文字欲找涂權吉說明，未料辦公室胡姓主任竟直接開嗆，在一旁稱不用跟委員說明，重申自己已經跟衛福部國會聯絡人說過，任何臨時提案都請通過他，「這是委員百分之百授權的 有什麼問題？有什麼問題？」整段過程錄音也全被錄進國會議事轉播。
對此黃世杰表示讓助理掌握實權，痛批涂權吉是影子立委，假如是涂權吉授權給辦公室主任，應該向所有選民道歉；假如是辦公室主任越俎代庖，應該要懲處，並向選民說明清楚，「讓大家知道，到底是你在當立委，還是辦公室主任當立委？」
黃世杰表示，民意託付期待在國會好好問政，但上任不到3個月以來，涂權吉不是走錯發言台，就是質詢時把穆斯林講成穆林斯，宛如立院實習生，懞懞懂懂搞不清楚狀況。加上新國會上任以來，亂象層出不窮，一系列荒謬行徑讓人搖頭。
黃世杰說，上周五國民黨團出現作票疑雲，當時人在中國的盧縣一，竟然在院會投下反對票，每一位立委都知道，只有本人才能領表決卡。明擺了就是有人冒充盧縣一，不只領卡，還插卡，甚至按下投票鍵，配合國民黨團作票。
對此黃世杰二問涂權吉，呼籲對選民講清楚、說明白，首先上禮拜五的表決，有沒有代替盧縣一領卡、插卡、投票；其次是無心問政，才全權授權給助理？或者無能問政，平常當慣了助理的讀稿機？