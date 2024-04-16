快訊／6內閣人事出爐！唐鳳卸下數位部換黃彥男接、郭智輝接經長

腸病毒就診暴增20%！單週逾9000人次　創近10年同期最高

▲家長外出返家應洗手更衣後再接觸幼童，避免將社區腸病毒帶回家中。（圖／桃園市衛生局提供）
▲家長外出返家應洗手更衣後再接觸幼童，避免將社區腸病毒帶回家中。（圖／桃園市衛生局提供）

記者林志怡／台北報導

衛福部疾管署今（16）日例行記者會說明疫情發展，其中腸病毒疫情方面，上週（4月7日至4月13日）全國全國腸病毒門急診就診計9256人次，較前一週增加20.9%，與歷年相比仍為近十年以來同期最高，目前疫情呈上升趨勢，型別則以克沙奇A型為主，但另有腸病毒71型、D68型輕症個案出現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
疾管署說明，依據疾管署監測資料顯示，上週（4月7日至4月13日）全國腸病毒門急診就診計9256人次， 較前一週（7656人次）上升20.9%，與歷年相比仍為近十年以來同期最高，目前疫情呈上升趨勢。

此外，疾管署說明，另近期實驗室監測顯示腸病毒持續於社區中活動，型別以克沙奇A型為主，但社區也有出現6例腸病毒71型及1例D68型輕症個案，提醒家長注意幼童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵，且今年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型，與去（2023）年同期病例數（2例）相當。

疾管署副署長曾淑慧表示，目前評估腸病毒疫情處於上升階段，疫情中心預估，4月底腸病毒健保急門診就診人次會超過流行閾值1萬1000人，正式進入流行期，呼籲民眾注意學幼童傳播風險、重症前兆病徵，平時也要注意健康情況，嗜睡、呼吸困難等都要特別留意。

針對腸病毒預防，疾管署表示，腸病毒易於校園、安親班及托嬰中心等人與人互動頻繁的場所傳播，提醒家長及教托育機構加強教導學幼童落實正確洗手等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風與清消；若確診腸病毒，務必落實生病不上課，避免發生交叉感染。

疾管署強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

爸媽看過來！腸病毒月底進入流行季　5月底達高峰

快訊／今年首例腸病毒重症案！7月大女嬰8症狀　感染克沙奇A10型

腸病毒潛在威脅提前來襲　民眾勿輕忽

門診病人大爆炸！醫示警「今年腸病毒很可怕」　預防方式家長必知

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞