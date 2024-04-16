腸病毒就診暴增20%！單週逾9000人次　創近10年同期最高

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此外，疾管署說明，另近期實驗室監測顯示腸病毒持續於社區中活動，型別以克沙奇A型為主，但社區也有出現6例腸病毒71型及1例D68型輕症個案，提醒家長注意幼童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵，且今年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型，與去（2023）年同期病例數（2例）相當。
疾管署副署長曾淑慧表示，目前評估腸病毒疫情處於上升階段，疫情中心預估，4月底腸病毒健保急門診就診人次會超過流行閾值1萬1000人，正式進入流行期，呼籲民眾注意學幼童傳播風險、重症前兆病徵，平時也要注意健康情況，嗜睡、呼吸困難等都要特別留意。
針對腸病毒預防，疾管署表示，腸病毒易於校園、安親班及托嬰中心等人與人互動頻繁的場所傳播，提醒家長及教托育機構加強教導學幼童落實正確洗手等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風與清消；若確診腸病毒，務必落實生病不上課，避免發生交叉感染。
疾管署強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。