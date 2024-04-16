北台灣差點大停電？台積電救援  台電說明機組地震修復未歸隊

2萬大關掰！台股血崩近600點　專家曝止跌回升時間點、留意1族群

▲中東戰事未停歇，投資人憂心中東緊張局勢加劇，拖累美股15日收黑，台股今（16）日受到影響，再度跳空開低走低。（圖／擷取自Pixabay）
▲中東戰事未停歇，投資人憂心中東緊張局勢加劇，拖累美股15日收黑，台股今（16）日受到影響，再度跳空開低走低。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安/台北報導

中東戰事未停歇，投資人憂心中東緊張局勢加劇，拖累美股15日收黑，台股今（16）日受到影響，再度跳空開低走低，盤中一度重挫超過600點，台積電早盤也跌破800元。台新投顧副總黃文清接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，中東局勢對美股屬階段性影響，接下來美國的降息步調才是聚焦重點，而台股也因先前漲多而面臨到修正的壓力，短期內，推估會在2萬點上下震盪整理，待週四（25）日台積電法說舉行，指數可望止穩回升。

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美股下跌原因有2，首先，中東局勢依舊不明朗，恐慌指數VIX持續飆升，不過對於美股的衝擊較屬「階段性」的影響，中東局勢要擴大變成區域性戰爭的機率不高，對股市的衝擊將逐漸降低。現在大家更擔心整體降息步調，根據美國最新公布的3月零售銷售額顯示，強勁就業市場所帶動的消費力，並未受到通膨上升的影響，進一步削弱市場對聯準會今年降息的信心。

事實上，自美3月消費者物價指數（CPI）年增率高於預期後，市場氣氛就已開始扭轉，緊接著將於26日公布的美國關鍵通膨指標核心PCE物價指數出爐，為後續投資人的關注焦點。無論如何，現在大家對於美國降息步調有明顯轉變，外資調節也將逐步顯現，對股價影響有多大，後續還需密切觀察。

國際情勢緊張，拖累美股，也同步使亞股重挫，韓國、恆生、日經指數下跌1至3%。台股再度跳空開低走低，盤中一度重挫超過600點，最低來到19844點，權值股、AI 族群全倒，昨（15）日撐盤的軍工及重電也走跌，尾盤低接買盤挹注，終場跌點收斂到547點或2.68%，來到19901點，創下近18個月來單日最大跌幅，失守2萬點關卡，摜破月均線，成交量為5056億元。

大盤重挫，中小型股也跟著探低，櫃買指數終場下跌6.98點或2.76%，來到245.52點，最低來到244.79點，成交量為1142.17億元，領先大盤回測季線。權值股全面走弱，台積電早盤跌破800元，最低來到785元，終場下跌18元，跌幅2.23%，來到788元，月線失而復得。

黃文清表示，除了國際情勢以及受到美股影響外，台股市場環境也因先前漲多而面臨到修正的壓力，短期內，加權指數推估會在2萬點上下震盪整理，待週四（25）日台積電法說舉行，市場看法大多偏向審慎樂觀，屆時台股可望止穩回升。

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