2萬大關掰！台股血崩近600點　專家曝止跌回升時間點、留意1族群

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事實上，自美3月消費者物價指數（CPI）年增率高於預期後，市場氣氛就已開始扭轉，緊接著將於26日公布的美國關鍵通膨指標核心PCE物價指數出爐，為後續投資人的關注焦點。無論如何，現在大家對於美國降息步調有明顯轉變，外資調節也將逐步顯現，對股價影響有多大，後續還需密切觀察。
國際情勢緊張，拖累美股，也同步使亞股重挫，韓國、恆生、日經指數下跌1至3%。台股再度跳空開低走低，盤中一度重挫超過600點，最低來到19844點，權值股、AI 族群全倒，昨（15）日撐盤的軍工及重電也走跌，尾盤低接買盤挹注，終場跌點收斂到547點或2.68%，來到19901點，創下近18個月來單日最大跌幅，失守2萬點關卡，摜破月均線，成交量為5056億元。
大盤重挫，中小型股也跟著探低，櫃買指數終場下跌6.98點或2.76%，來到245.52點，最低來到244.79點，成交量為1142.17億元，領先大盤回測季線。權值股全面走弱，台積電早盤跌破800元，最低來到785元，終場下跌18元，跌幅2.23%，來到788元，月線失而復得。
黃文清表示，除了國際情勢以及受到美股影響外，台股市場環境也因先前漲多而面臨到修正的壓力，短期內，加權指數推估會在2萬點上下震盪整理，待週四（25）日台積電法說舉行，市場看法大多偏向審慎樂觀，屆時台股可望止穩回升。