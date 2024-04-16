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萬綠叢中一點紅！IP矽智財股迎反彈、M31一度觸及漲停

▲ 台股今（16）日終場重挫下跌547.81點，來到19901.96點。不過IP矽智財概念股逆勢走強，M31更是在盤中亮燈漲停。（圖／戴樂格官網）
▲ 台股今（16）日終場重挫下跌547.81點，來到19901.96點。不過IP矽智財概念股逆勢走強，M31更是在盤中亮燈漲停。（圖／戴樂格官網）

記者陳郁柔／台北報導

中東戰事未停歇，恐慌指數 VIX 持續飆升，拖累台股今（16）日再度跳空開低走低，終場重挫下跌547.81點或2.68%，來到19901.96點，失守兩萬點關卡，摜破月均線。不過今日還是有族群逆勢走強，就是IP矽智財概念股，其中M31更是在盤中亮燈漲停，來到1340元，尾盤漲幅收斂到7.3%，來到1310元。

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在矽智財類股中，由M31領攻，股價一度亮燈漲停，尾盤收斂到7.3%，來到1310元，站上5日線，此外，巨有科技也上漲3.5%，來到246.5元，股后世芯-KY也上漲逾2.7%，來到2830元，創意也同步上漲2.1%，來到1185元。

不僅如此，創意今日也被外資點讚，摩根士丹利認為，創意股價近期回檔，使得其短期估值更具吸引力，看好其未來 15 天內股價將會上漲，重申「優於大盤」評等，目標價1600元。

此外，神盾集團也有零星點火，神盾旗下IP矽智財廠乾瞻科技傳出接單捷報，乾瞻Die-to-Die（D2D）PHY IP成功導入全球領先人工智慧晶片公司伺服器產品線，在台積電CoWoS 5奈米先進封裝產品量產，因此激勵同集團個股點火，安國上漲逾6%，神盾上漲逾4%，安格上漲逾3%。

神盾董事長羅森洲積極強化集團IP矽智財布局拚圖，繼併購矽智財廠乾瞻科技之後，再與日本IP廠Curious進行股權交換，由神盾發行新股取得Curious已發行60%股權，大舉切入日本市場，併購Curious後，也會將乾瞻的Foundation IP（基礎元件）推廣給日本客戶，同時也會協助Curious進軍歐美市場，開拓國際客戶可望有顯著進展。

神盾今年元月宣布將以現金與發行新股，換算共約47億元價值，併購取得乾瞻科技全數股權。乾瞻是獲利頗豐的IP公司，去年業績近3億元，每股純益接近7元，且具備先進製程領域量產經驗，今年營收目標是再成長四到五成。

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