萬綠叢中一點紅！IP矽智財股迎反彈、M31一度觸及漲停

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不僅如此，創意今日也被外資點讚，摩根士丹利認為，創意股價近期回檔，使得其短期估值更具吸引力，看好其未來 15 天內股價將會上漲，重申「優於大盤」評等，目標價1600元。
此外，神盾集團也有零星點火，神盾旗下IP矽智財廠乾瞻科技傳出接單捷報，乾瞻Die-to-Die（D2D）PHY IP成功導入全球領先人工智慧晶片公司伺服器產品線，在台積電CoWoS 5奈米先進封裝產品量產，因此激勵同集團個股點火，安國上漲逾6%，神盾上漲逾4%，安格上漲逾3%。
神盾董事長羅森洲積極強化集團IP矽智財布局拚圖，繼併購矽智財廠乾瞻科技之後，再與日本IP廠Curious進行股權交換，由神盾發行新股取得Curious已發行60%股權，大舉切入日本市場，併購Curious後，也會將乾瞻的Foundation IP（基礎元件）推廣給日本客戶，同時也會協助Curious進軍歐美市場，開拓國際客戶可望有顯著進展。
神盾今年元月宣布將以現金與發行新股，換算共約47億元價值，併購取得乾瞻科技全數股權。乾瞻是獲利頗豐的IP公司，去年業績近3億元，每股純益接近7元，且具備先進製程領域量產經驗，今年營收目標是再成長四到五成。