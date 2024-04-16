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峮峮扮空姐跳啦啦隊被罵「破壞專業」！曬哭哭臉：無法決定穿什麼

▲中信兄弟啦啦隊舉辦航空主題日活動，峮峮（中）穿著空姐制服大跳開場舞，被空姐認為是破壞專業。（圖／中信啦啦隊FB）
▲中信兄弟啦啦隊舉辦航空主題日活動，峮峮（中）穿著空姐制服大跳開場舞，被空姐認為是破壞專業。（圖／中信啦啦隊FB）

記者江芷稜／綜合報導

啦啦隊主題日活動多，成員們穿上OL祕書或學生制服跳舞，炒熱現場氣氛，在球場都很常見，但並非所有角色扮演活動都獲好評，職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」和航空公司聯名舉辦主題趴，不合身的制服讓女孩們身材看起來變圓潤，慘遭網友吐槽「穿起來好像孕婦裝」，也有空姐在社群平台發聲，認為這種聯名活動破壞專業，不尊重空服員，啦啦隊女神峮峮現身回覆該貼文道歉，坦言「我們不能決定要穿什麼」，還曬出3個哭哭臉，心中難掩委屈。

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▲中信兄弟啦啦隊迎來兩位韓籍新血邊荷律、李丹妃，隊內人氣王峮峮表示：不會特別感受到威脅。（圖／記者吳翊婕攝）
▲峮峮是中信兄弟啦啦隊的人氣王。（圖／記者吳翊婕攝）
中信啦啦隊人氣成員峮峮，擁有甜美臉蛋和火辣身材，大跳陳子豪應援曲竄紅，被日媒封為「台灣第一啦啦隊美少女」，魅力迷倒眾多粉絲。Passion Sisters日前舉辦航空公司主題日，峮峮穿著空姐制服大跳開場舞，許多粉絲特地來現場看她變身跳舞的美貌，卻因為制服不是量身訂做，讓峮峮身材看起來較臃腫，難突顯凹凸有致的身材。

▲中信兄弟啦啦隊配合主題日活動，全員都穿空姐制服亮相。（圖／中信啦啦隊FB）
▲中信兄弟啦啦隊配合主題日活動，全員都穿空姐制服亮相。（圖／中信啦啦隊FB）
▲峮峮（左）穿著空姐制服，卻被網友認為不夠合身，像是在穿孕婦裝。（圖／中信啦啦隊FB）
▲峮峮（左）穿著空姐制服被網友認為不夠合身，像是在穿孕婦裝。（圖／中信啦啦隊FB）
有空姐在社群平台Thread抱怨這場聯名活動，「真的令人匪夷所思，空服員上班的制服被啦啦隊們穿上，然後在公眾場合扭腰擺臀、勁歌熱舞？？？這是上班的制服欸，是空服員們專業的象徵，這個聯名完全沒在尊重努力上班的空服員們，看了真的好生氣好難過」，儘管內文未提到成員，但峮峮看到這篇發文，在底下留言「抱歉，我們不能決定要穿什麼」，只是敬業配合工作表演，內心似乎也很無奈。

▲有空姐在Threads抱怨啦啦隊穿空姐制服是不尊重航空業，峮峮留言回覆「我們不能決定穿什麼」 。（圖／翻攝自Threads）
▲有空姐在Threads抱怨啦啦隊穿空姐制服是不尊重航空業，峮峮留言回覆「我們不能決定穿什麼」 。（圖／翻攝自Threads）
網友提出啦啦隊跳舞時的背景歌曲是Tate McRae的〈Greedy〉，歌詞內容較曖昧，引發許多聯想，也有人表示「要聯名可以，但啦啦隊服還是要重新設計一下比較好，直接拿現成的空服員制服穿來跳舞，真的怪怪的」，有球迷為峮峮緩頰，表示啦啦隊只是為了迎合觀眾喜好，表演有很多面向，「也許換個面向看就會有不同想法」。

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