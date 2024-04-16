台中通APP　20種疫苗預約全台最便利

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黃國榮表示，疫苗預約系統除串聯台中通APP，現在可預約項目更多、更方便且周延，這是加強為民服務很重要的措施。他也說，隨著流感與新冠疫情發展，施打疫苗已成為日常生活一環，未來會透過更多管道廣為宣傳，讓市民善加運用。
數位治理局長林谷隆以「疫苗線上預約再優化—用數位力鞏固市民健康防護力」為題進行專案報告指出，疫苗施打率是城市防疫的重要指標，線上疫苗預約即是公共服務轉型數位化、智慧化的經典範例，數位局聯手衛生局推出「台中市疫苗預約平台」，目前已累積35萬人次使用預約服務，有效提升接種效率。
林谷隆強調，數位局持續行銷台中通，並優化各種線上服務，包含疫苗預約、圖書館藏、市民陳情、福利資訊等。目前APP已累計238萬人次下載，持續協助市府跨局處數位轉型，推動台中朝智慧城市邁進。
衛生局長曾梓展也補充，經過跨局處一年多的努力，台中疫苗預約系統從幼兒、一般民眾到長者可施打的疫苗都涵蓋在內。每月15日起可預約至次月底，例如今年4月15日起，即可預約5月31日前的各項疫苗施打，提醒民眾盡早預約，提升保護力。
數位局表示，疫苗預約系統改版後，從國小入學前的幼兒常規疫苗，到65歲以上長輩的肺炎鏈球菌疫苗，疫苗種類跨越兒童到長輩。從原本每次僅能預約一種疫苗，改為一次可預約最多二種疫苗；更增加關鍵字搜尋功能，大幅提升服務便利性。預約時間也改為天天開放預約、提供24小時服務，歡迎市民朋友下載台中通APP或上台中市疫苗預約平台查詢。