馮德倫PO舒淇「古早味美腿照」 她一滑到氣死了：算盤已準備好
香港男神馮德倫從影29年，代表作有《女人四十》、《特警新人類》系列、《太極》系列等，2016年執導《俠盜聯盟》與情纏多年的女主角舒淇閃婚，成了台灣女婿，近年淡出幕前，專心電影製作及投入區塊鏈產業。馮德倫今（16）日公開舒淇早年的宣傳照，祝老婆48歲生日快樂，把影后太座惹毛，她傻眼回應：「算盤已備好...」
記者楊穎軒／綜合報導
今天中午，馮德倫在IG上傳兩張照片，只見青澀的舒淇綁單邊馬尾，化上較為復古的妝容，身穿有年代感的斜肩上衣、漆皮短裙，裸露左邊香肩和白玉美腿，擺出羞澀的表情，另一張招牌厚唇微張，推測是舒淇當年還在走性感路線，為工作所拍的沙龍照，相片上的浮水印「電影傳說」，呼應她今日在影壇的巨星地位。
馮德倫在配文寫下：「有誰看到我老婆嗎？今天是她生日。」吳彥祖、彭于晏、余文樂、楊祐寧、王敏德等人留言祝賀，多數網友則為馮德倫擔心，「馮導不怕死」、「你真的很敢啊」、「不怕老婆生氣嗎」、「馮導的求生慾0」、「你是黑粉，鑑定完畢」，果然，舒淇現身留下：「算盤已備好...」要馮德倫回家等著跪算盤。
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