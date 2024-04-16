中市未滿6歲受虐兒童倍增　議員：令人不捨

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陳俞融提到，2022年台中兒虐事件層出不窮，重大新聞就有8起，但發生這麼多重大虐兒新聞，但市府會不會改進，6歲以下兒少自保及求助能力最為不足，多於家庭或托育系統中被照顧，倘有受虐情事，相較其他年齡，更不易被發現。
陳俞融指出，根據衛福部統計，2023各縣市受虐兒童統計，台中市6歲以下受虐兒童共593位，而人口第一多的新北市，受虐兒有291位，台中市竟然直接超越一倍，成為六都第一，且從盧市長上任的2019年有309位受虐兒，受虐兒人數更是每年成長，5年來到成長到2倍，成長數字倍增，令人不捨。
陳俞融說，衛福部統計施虐者身分，除了六成施虐者都為父母外，六都中只有台中保母虐兒人數最多，有12人，他質疑，盧市長作為媽媽市長，難道要繼續看著這麼多兒童受到虐待？難道台中市社會安全網破了嗎？
陳俞融也點出目前臺中社工雖高進用率，高離職率的問題，目前台中市社安網社工進用率雖達九成，但台中家防中心112年離職率為26.6 ％，近三成，陳俞融提醒，社工人員常要面對各種家庭衝突及社會陰暗面，除薪資外，心理健康也是重要的一環，市府應做好對社工的心理支持。
社會局長廖靜芝回應表示，現在社工工作壓力大，台中市除了有自治條例保障社工執勤時安全，也有給予心理支持，112年統計有44位社工使用心理諮商服務315小時(每人使用1~12小時)，經費支出60萬800元。在職場也有建置督導制度，協助社工排解心理相關問題。
陳俞融建議，市府應提高其他業務單位如民政、教育系統對社工的支持及協助，才不會讓社工雖空有熱忱，但只能在行政系統中單打獨鬥中，甚至每位社工案件量分配過高，將熱情消耗殆盡，最後只能黯然離職，是全體市民的損失。