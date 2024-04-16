德國總理蕭茲訪中！德媒曝：代表團攜空白手機、回國視情況報廢
德國總理蕭茲（Olaf Scholz），本週率領多名企業家訪問中國，16日並與中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會晤，有德媒報導稱，代表團成員遵循國安單位建議，盡量攜帶不儲存敏感資料的空白手機或電子裝置，行程中避免離身，並於返回德國後視情況報廢。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《德國之聲》報導，蕭茲率領德國內閣高層與西門子（Siemens）、BMW、賓士（Mercedes-Benz）等德企高階主管訪問中國，事前德國安全部門就已讓代表團接受網路安全方面的培訓，德國聯邦憲法保衛局並提醒代表團成員，需保持高度警惕，代表團也大多遵循建議，將可連接內網的設備留在了德國。
報導提到，德國情報機關的專家認為，中國政府窺探電子設備的危險無所不在，建議代表團成員在中國期間，重要資訊以及儲存設備絕不離手，放在飯店客房、保險箱並不安全，即便存有敏感資料的設備或重要文件，真有必要短暫離手，也必須存放在專門的密封袋中，事後就能輕易辨識出，密封袋是否曾被打開。
報導也引述德國聯邦憲法保衛局的警示內容，即便在沒有手機等設備的場合，交談也有可能被竊聽，因此和德國境內工作單位的通話也應盡量避免。返國後也建議要更改手機、電腦等設備的登錄密碼，全面檢查是否被安裝了惡意軟體；此外，由於許多電子設備都是在中國生產的，因此攜帶這些設備前往中國後，返國時應視情況決定是否報廢處理。