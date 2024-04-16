0403花蓮強震「餘震900次」！氣象署：2週內還有規模4以上地震
花蓮發生芮氏規模7.2強震已經過了快2週，餘震情況雖有平息，但仍在持續，截至今（16）日下午2時，總餘震數正式達到900起，規模5以上共有30起，中央氣象署地震測報中心主任吳健富提醒，餘震頻率會越來約低、規模越來越小，但近期1至2週內，仍可能會有規模4以上地震零星出現，能量釋放還需要一段時間。
記者張志浩／綜合報導
據氣象署地震測報中心統計，0403花蓮芮氏規模7.2主震過後，截至15日上午8時，已經有900餘震、加上主震共有183起「顯著有感」地震、718起「小區域有感地震」，最大規模餘震為6.5和6.2，發生在主震後的2小時內，統計所有規模5以上的餘震已達30起。
而細看整個地震序列，芮氏規模5以上的地震，在4/3主震當天出現18個、4/4出現2個，4/5出現3個，4/6出現3個、4/7出現2個、4/8出現1個、4/9出現1個，可以發現芮氏規模5以上餘震數量有逐步減少的趨勢，整體地震目前走向趨緩。
吳健富說明，花蓮餘震的數量雖然持續增加，但整體速度已經放慢，900起地震活動已經釋放多數的能量，不過規模4以上餘震仍會出現，且若參考1999年921大地震的案例，當時餘震延續了100多天才停止，因此花蓮7.2強震還有很長的觀察期，而現階段除了花蓮，台灣其餘各地的地震活動也須關注，民眾務必要做好防震準備。