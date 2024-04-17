今日軍武／伊朗這款無人機高CP值！不只攻擊以色列　俄軍也愛用

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「見證者-136」無人機使用活塞發動機為動力，缺點是最高時速僅185公里，可攜帶40公斤的炸藥，最大航程為1000公里，每台發射車可至少發射5台自殺無人機，「見證者-136」造價只要新台幣64萬，僅為巡弋飛彈價格的1/50，因此能大量生產，堪稱高C/P值的軍用無人機之一。
隨著俄軍陷入戰爭泥沼，更亟需補充戰場上武器彈藥損失。過去2年來，伊朗提供「見證者131」（Shahed-131）與「見證者136」自殺無人機。俄軍並將購自伊朗的無人機改造後，大量運用於烏克蘭戰場上。雖然伊朗無人機性能雖比不上美國與以色列同級產品，但是造價便宜，能夠於戰場大量使用還是能夠造成敵軍一定程度傷害。
在俄羅斯向伊朗大量採購廉價無人機的同時，俄羅斯也出售先進噴射機回報。去年9月，伊朗官方媒體證實向俄國採購的首批2架Yak-130教練機交機，伊朗還有意採購更先進的Su-35戰機，但由於Su-35使用部分西方製電子零件，在俄羅斯面臨西方制裁下，導致生產進度受到影響。
在2022年8月、今年2月5日，由伊朗所支持的民兵對美軍在敘利亞最大的基地發動無人機攻擊，美軍也認為是「見證者136」自殺無人機所為。