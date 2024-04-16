大咖男星把車當砲房！專挑年輕女臨演伸狼爪　慕鈺華曝惡劣手段

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慕鈺華從18歲就進入演藝圈，也碰過疑似潛規則的情況，常常拍完戲都會有人邀約她吃宵夜、唱歌，但她因為都要趕回家去顧丈夫和小孩，還得要處理公司的事情，實在忙到沒時間去赴約，每次都拒絕邀請，似乎也因此避開了許多危險。
先前「最強狗仔」葛斯齊也在許聖梅的節目上爆料，有位金馬影帝已經出軌7年，小三還住在自家的對門，老婆卻從來沒發現過，葛斯齊也一直都抓不到關鍵，直到今年初，小三才在喝醉後自己曝光證據，終於讓他找到突破口。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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