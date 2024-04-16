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大咖男星把車當砲房！專挑年輕女臨演伸狼爪　慕鈺華曝惡劣手段

▲慕鈺華爆料大咖男星會對年輕女臨演伸狼爪，還把箱型車當砲房。（圖／翻攝自慕鈺華臉書）
▲慕鈺華爆料大咖男星會對年輕女臨演伸狼爪，還把箱型車當砲房。（圖／翻攝自慕鈺華臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

近來演藝圈不平靜，黃子佼風波不斷擴大，不少人都跳出來爆料圈內內幕，資深演員慕鈺華也透露，一名大咖男星專門對化妝師、臨演伸出狼爪，還將保母車內部改裝成房間，直接放床在裡面，有不少女性就傻傻地被騙上車，慘遭性侵得逞，手段令人髮指。

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據《中國時報》報導，慕鈺華過去經營演藝經紀公司，旗下有一名男演員有一輛箱型車，竟然在車內放了床鋪，專門會找剛入行對演藝生態還不夠熟悉的年輕女性工作人員或是懷抱星夢的臨演下手，以到車上聊天為藉口，直接進行強暴。

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▲慕鈺華從18歲就進入演藝圈，也碰過疑似潛規則的情況。（圖／翻攝自慕鈺華臉書）
慕鈺華從18歲就進入演藝圈，也碰過疑似潛規則的情況，常常拍完戲都會有人邀約她吃宵夜、唱歌，但她因為都要趕回家去顧丈夫和小孩，還得要處理公司的事情，實在忙到沒時間去赴約，每次都拒絕邀請，似乎也因此避開了許多危險。

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▲女方在喝醉後自爆「我睡過他」，葛斯齊才終於掌握關鍵。（圖／翻攝自哏傳媒YouTube）
先前「最強狗仔」葛斯齊也在許聖梅的節目上爆料，有位金馬影帝已經出軌7年，小三還住在自家的對門，老婆卻從來沒發現過，葛斯齊也一直都抓不到關鍵，直到今年初，小三才在喝醉後自己曝光證據，終於讓他找到突破口。

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