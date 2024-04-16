孫藝真宛如「仙女降臨」中文超流利！掛念台灣1美食：我最期待它
南韓女星孫藝真出道25年首度來到台灣，今（16）日下午降臨桃園機場，一下飛機就造成轟動，稍早更出席知名品牌代言活動，怎料，42歲的孫藝真，臉上完全看不出歲月痕跡，並以一套粉紅色連身洋裝現身，氣質不斷散發，面對媒體鏡頭，孫藝真展現非常親民的個性，擺出愛心任大家拍照，孫藝真更用非常標準的中文與大家打招呼，「大家好！我是孫藝真！」並說自己迫不及待要去吃台灣的小籠包了。
記者詹鎰睿／台北報導
首次來到台灣的孫藝真興奮表示，心情很悸動，一下飛機看到台灣的街道與韓國相似，有種很親近的感覺，並笑說今天晚上就要去吃心心念念的小籠包，直呼，「這是我最期待的事情。」主持人阿KEN開玩笑詢問，「哪一家啊！」
而被問到有沒有特別想去的台灣景點？孫藝真說，最想要去九份老街，還有可以放天燈的地方（指十分老街）。阿KEN聽完後立刻舉手，「我可以帶她去！」談到對於不同年齡對於美的定義，孫藝真坦言，這是非常難的問題，但無論內在還是外在，作為一個公眾人物，她都在努力持續中。
談到有沒有自我的時間，孫藝真分享，畢竟已經有了家庭、有了小孩，大部分的時間都跟家人度過，等到小孩睡著了，才有自己的個人時間，雖然短暫，但都會好好珍惜，不是看電視劇就是滑滑手機，甚至是閉著眼睛享受生活。只見孫藝真不斷露出笑容，讓阿KEN完全暈船，「我好喜歡逗她笑喔！」
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