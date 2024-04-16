蔡英文搶先證實新內閣人事 媒體人揭目的：520後還是辣台妹
準總統賴清德內閣人事尚未完全公布，總統蔡英文今（16）日上午接見外賓時，卻先宣布總統府秘書長林佳龍將接任外交部長，而外交部長吳釗燮將轉任國安會秘書長。對此，資深媒體人羅旺哲指出，蔡英文此舉顯然要在國安、國防、外交領域展現她的影響力，直呼「520後，蔡總統，還是那位『辣台妹』。」
記者王德蓉／綜合報導
蔡英文今上午接見「紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台團」，在介紹與會來賓時，證實林佳龍將接任外交部長，而吳釗燮將轉任國安會秘書長。羅旺哲認為，蔡英文這一招，直接蓋過早上公布第三波新內閣人事話題，且罕見的是，由現任總統「證實」新內閣人事，以蔡英文過去的謹慎風格，這不太可能是「說溜嘴」，而更像是釋放一種訊息。
羅旺哲表示，蔡英文此舉顯然要在國安、國防、外交領域展現她的影響力，尤其是在520之後，「別忘了，民進黨執政，被多數國人批評的地方，大多是內政，而不是外交國防。近期各個民調上也顯示，國人較不滿是經濟、資安等議題。在外交，國防議題上，並沒有這麼反感。」所以當蔡英文「先出招」，證實林佳龍、吳釗燮的職位後，某種程度上，也就是畫了一道線。
羅旺哲說，未來新政府在內政扣分，而外交上有好表現，這個加分，可能就是加在蔡英文身上，而不是賴清德。「520後，蔡總統，還是那位『辣台妹』。」