鐵道行程要花近50萬！每年都一位難求　「曙光瑞風號6天5夜」開賣

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「曙光瑞風號」共10節車廂，設有13間「皇家雙人房」以及1間「頂級套房」。皇家雙人房內裝採用山陰山陽地區５個縣的木材設計，並擺設精美工藝品裝飾，營造典雅中帶著藝術氣息、卻又溫暖放鬆的空間；僅有1間的頂級套房由第7節車廂獨立包辦，使用大理石與天然木材，寬敞的房內設置玄關、陽台、客廳及配備歐式浴缸之衛浴空間，讓賓客享受獨有尊榮。
此外，每節車廂亦配有專屬管家，隨時提供旅客貼心服務。車上料理則安排和食名店「菊乃井」主廚村田吉弘，及西式料理HAJIME主廚米田肇監修，以在地食材提供米其林星級和洋料理，完整提供旅人極致奢華的五感體驗。
曙光瑞風號之所以受歡迎，除了列車上的貼心極致的服務外，陸地行程也精心安排，挑選岡山、松江、東濱等當地隱藏版名所，於明明庵茶室來場茶之湯文旅、感受菅谷達達拉（たたら）山内的百年古老製鐵所、觀賞傳承百年的出雲神樂表演，並為瑞風號貴賓限定開放入內參觀日本三大名園後樂園之中的延養亭，靜賞岡山美景，感受日本神話起源地的文化之美。
為了更極致奢華，此次行程可樂旅遊更獨家規劃使用「九州七星號」設計師水戶岡銳治操刀之奢華巴士「YUI PRIMA」，打造市場唯一鐵道、陸路雙奢體驗行程。「YUI PRIMA」全車僅規劃18席次，使用日本製真皮座椅，內裝以水戶岡銳治擅長之木質風格做設計，巴士內更規劃有吧台區，提供飲料及小點心，賓客能透過「YUI PRIMA」享受到頗負盛名的九州七星號風韻。
住宿也是一時之選，首2日，賓客將入住專為尋求深度文化體驗的挑剔全球旅客而設的「京都柏悅酒店Park Hyatt」，酒店緊鄰二年坂，知名的八坂神社、祇園也皆可步行抵達。第5晚則下榻提供高水準服務傳統的京都威斯汀都酒店，新修落成的SPA華頂溫泉可輕鬆洗去疲憊，客房中的英國百年手工床「天夢之床（Heavenly Bed®）」更讓貴客能一夜好眠。
至於列車行程之外的景點，規劃從颯爽秋涼的京都啟程，於傳說神武天皇之母「玉依姬」著陸的奧宮下方的貴船神社，進行充滿能量的水占卜；在高台寺穿梭過優雅小徑來到茶室之間，邂逅隱藏版的抹茶茶道體驗，帶給貴客全新的日本旅遊感動。
「曙光瑞風號」專列頂級之旅再升級，以限量、奢華、季節性帶動「稀引力」商機，6天5夜頂級深度遊48萬8888元起，只有28席次，後天4月18日上午9點超限量開賣！
另外，號稱全球領先旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook日前也宣布，亞洲男神許光漢成為Klook年度品牌代言人；由於Klook的唸法類似「酷」，2024年將以「這樣才Klook！」作為品牌主軸，讓消費者感受到使用Klook才酷的生活態度，並且透過Klook積極探索世界、打破日常框架創造驚喜。
Klook台灣總經理李雅寧（Emma Lee）表示：「Klook致力於提供世界各地的體驗與旅遊服務，推陳出新為旅客帶來多重驚喜；代言人許光漢不僅在台日韓等地發光發熱，跨足電視、電影和音樂領域，樂於嘗試多種角色與風格，完美契合Klook走出世界、勇於挑戰的品牌精神，是代言人的最佳人選，非常Klook！也期待透過代言人許光漢的超高人氣與魅力，讓大家不論是訂飯店找行程，只要是想要旅行就會想到Klook。」即日起到明年3月31日止，首次下單Klook並輸入指定優惠碼「這樣才Klook」，就能享有9折優惠！