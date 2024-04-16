「高股息漲不動了」他想買006208要先賣0056還是00878？網掀討論
▲有網友分享自己投資ETF想法，因不看好未來2年高股息ETF發展，認為「漲不動了」，想要賣出持股改成買006208，問要先賣0056還是00878，貼文一出引發熱議。（圖／NOWnews資料照片）
記者
魏妤庭／台北報導
2024-04-16 15:30:55
高股息ETF是近來受到許多投資人追捧，不過，有網友分享自己的定期定額買進元大台灣高息低波（00713）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878），但不看好未來2年高股息ETF發展，認為「漲不動了」，想要賣出持股改成買富邦台灣采吉50基金（006208），問要先賣0056還是00878，貼文一出引發熱議。
有網友在論壇Dcard發文表示，自己從去（2023）年開始投資00713、0056、00878，資金分別約70萬元，共210萬元左右，目前帳面獲利都超過1成以上。但他認為，接下來2年高股息漲不動了，想開始陸續脫手高股息買006208。觀察0056跟00878的成分股重疊有20檔，雖比例不同，但重疊度太高想賣。煩惱要月批量賣2、3張，每月買進1張006208，或是一次賣一次All in 006208。
發文一出就引發不少網友回應，有網友認為，「00713建議留著，其他歐印006208」。還有秀出報酬率分析，建議「我會留713」「如果我是你，我會買00940，最大成分股為長榮，是一般ETF所沒有的，真正達到分散風險，股票隨金流輪流漲之目的」。
也有網友認為，「你不是領息嗎？看到大盤今年很好才想換，把高股息當價差玩，你先想好你當初買的目的吧」、「現在台灣股價算是高點。我是建議全部ETF出清。先抱現金等待大盤回檔到16000左右在陸續進場買回ETF」。
※【
NOWnews 今日新聞
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