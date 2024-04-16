張小燕心碎對話截圖被收回！粉絲挖出「驚人內幕」發起這項挑戰
藝人黃子佼在被爆出是色情網站「創意私房」的會員，以及被搜出握有7部少女不雅片之後，掀起各界高度關注，而他的恩師張小燕在事發後噤聲，也讓外界都相當好奇張小燕何時會發聲。不料，張小燕的好友高愛倫昨（15）日在「未經同意」之下透過臉書曝光自己跟張小燕的對話截圖，隔沒多久又編輯貼文並撤下對話截圖，引起網友熱議，其中張小燕在1分鐘內連傳3段訊息的手速讓網友們感到驚訝，更有人在Threads上面發起「1分鐘小燕姐打字挑戰」。
記者洪生儒／綜合報導
張小燕好友高愛倫在14日傳訊息給予關心問候，並在沒經過張小燕的同意之下，公開兩人的對話截圖，從截圖中可以看到張小燕表示，「我怎會毫髮無傷，我真是傷透了，除了頭髮還在，臉也沒了，心也碎了，一向自律自重，從來沒想到會跟這類事扯上，我真的頭都抬不起，一輩子沒有這樣怕見人」。張小燕也坦言，「打擊很大」、「很多事我都不知道，覺得對不起耿如，如果早知道我絕不會讓她嫁給他！」對話截圖曝光後引發關注，高愛倫後續撤掉截圖並更新文章，再次掀起議論。
而有眼尖的網友在看到對話截圖中，張小燕於晚上22點25分連續發了3段對話，總計有98個字，打字速度快到引起廣大網友注意。便有網友在Threads上紛紛發起挑戰，用手機在1分鐘之內瘋狂輸入跟張小燕訊息中一樣的文字，想要試試看是否能真的在時間內打出3段訊息，結果大家幾乎都挑戰失敗，也有網友嘗試用語音輸入，但是會出現錯字還要花時間選字，也都是挑戰失敗。
不過，也有網友認為，張小燕可能在打第1段話的時候已經花了很久的時間，只是剛好送出訊息之後是在22點25分，接著才繼續打下面的兩段，「可能第1段他花了超過1分鐘打字，剛好在22點25分送出，接著才在1分鐘內打出下面兩段訊息」，掀起網友討論與推算。
對此，《NOWnews今日新聞》記者也實測1分鐘打字挑戰，經數次實驗後，發現1分鐘之內，最多真的只能打完第1段話的內容，不太可能接著打完剩下兩段。而第二、第三段的對話內容，如果放在一起打，是可以在1分鐘內完成的，所以1分鐘內要成功打完3段對話的98字確實不太容易。
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