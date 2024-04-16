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央行也不會浪費子彈！新台幣是否貶破33元　專家點出2大觀察指標

▲在美元續強及台股重挫，新台幣兌美元今（16）日盤中貶破32.5元，創近8年新低價，接下來是否進一步貶破33元？專家點出兩大觀察指標。（圖／記者顏真真攝）
▲在美元續強及台股重挫，新台幣兌美元今（16）日盤中貶破32.5元，創近8年新低價，接下來是否進一步貶破33元？專家點出兩大觀察指標。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

中東緊張情勢升高，推升避險需求，加上國際油價走揚，通膨疑慮再起，美國降息恐再延後，美元指數站上106，亞洲主要貨幣兌美元軟趴趴，台股也暴跌547點，失守2萬點大關，新台幣兌美元盤中亦貶破32.5元，創近8年新低價。至於新台幣兌美元是否會進一步貶破33元整數關卡？外匯專家今（16）日受訪時表示，目前看起來應該暫時有守，接下來就要看美元及台股表現，若美元進一步衝上107，台股未能止跌回穩，央行也不會出手浪費子彈，屆時新台幣恐怕就守不住。

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台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，新台幣今日盤中進一步貶破32.5元，主要是政治氛圍不好，中東緊張局勢升高，國際資金湧向美元、黃金避險，加上國際油價走揚，通膨疑慮再起，美國聯準會（Fed）降息可能再延後，進一步推高美元，並站上106，進一步往107挺進。

不僅如此，台北股、匯市今日也同步重挫，台股終場大跌547點，失守2萬點大關，外資更在台股賣超逾388億元，並持續匯出，新台幣盤中也失守32.5元，一度貶至32.565元，重貶1.82角，目前在32.5元上下震盪。

至於今日收盤新台幣兌美元能否守住32.5元關卡，央行是關鍵。陳有忠則認為，目前還是「美元馬首是瞻」，包括新台幣、日圓等亞洲貨幣仍要看美元臉色，目前市場預期新台幣仍有貶破33元的可能性，只是目前看應該暫時有守，主要美元要進一步站上107機會不大，美國降息是遲早的事，加上美國也不樂見美債利率太高，這樣將使得通膨更難解，今年美國又有總統大選，美國不會讓金融市場失控。

除了看美元臉色之外，新台幣是否會貶破33元也要看台股表現。陳有忠分析，今日台股重挫548點，新台幣貶破盤中32.5元，畢竟台股已漲了一大段，恐怕現在才剛開始跌，可能還要有一段修正期，因此，新台幣能否守住，台股能否止跌回穩，穩住陣腳也是關鍵。

當然，在520新任總統賴清德就任前，兩岸關係較緊張，加上又有中東情勢攪局，也使得新台幣貶幅有加大跡象，加上美元太強，央行可能也不會浪費子彈，因此，在520之前，新台幣能否守得住還很難說，就看台股及美元表現。

不過，陳有忠認為，過了520之後，新台幣貶壓應該就會減輕，加上下半年美國仍可能預防性降息，因此，在美元操作上，由於可能還會向33元靠攏 ，他建議，短線做多美元還算相對安全，但拉長3個月以上就不建議，而且操作面也不能一味追高美元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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