央行也不會浪費子彈！新台幣是否貶破33元　專家點出2大觀察指標

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不僅如此，台北股、匯市今日也同步重挫，台股終場大跌547點，失守2萬點大關，外資更在台股賣超逾388億元，並持續匯出，新台幣盤中也失守32.5元，一度貶至32.565元，重貶1.82角，目前在32.5元上下震盪。
至於今日收盤新台幣兌美元能否守住32.5元關卡，央行是關鍵。陳有忠則認為，目前還是「美元馬首是瞻」，包括新台幣、日圓等亞洲貨幣仍要看美元臉色，目前市場預期新台幣仍有貶破33元的可能性，只是目前看應該暫時有守，主要美元要進一步站上107機會不大，美國降息是遲早的事，加上美國也不樂見美債利率太高，這樣將使得通膨更難解，今年美國又有總統大選，美國不會讓金融市場失控。
除了看美元臉色之外，新台幣是否會貶破33元也要看台股表現。陳有忠分析，今日台股重挫548點，新台幣貶破盤中32.5元，畢竟台股已漲了一大段，恐怕現在才剛開始跌，可能還要有一段修正期，因此，新台幣能否守住，台股能否止跌回穩，穩住陣腳也是關鍵。
當然，在520新任總統賴清德就任前，兩岸關係較緊張，加上又有中東情勢攪局，也使得新台幣貶幅有加大跡象，加上美元太強，央行可能也不會浪費子彈，因此，在520之前，新台幣能否守得住還很難說，就看台股及美元表現。
不過，陳有忠認為，過了520之後，新台幣貶壓應該就會減輕，加上下半年美國仍可能預防性降息，因此，在美元操作上，由於可能還會向33元靠攏 ，他建議，短線做多美元還算相對安全，但拉長3個月以上就不建議，而且操作面也不能一味追高美元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。