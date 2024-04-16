巷仔內／楊寶楨合作基隆市政府！反罷免、爭曝光互蒙其利

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面對罷免，謝國樑僅對外表示，市府團隊持續專心拚市政，但其實也採取相關因應措施，避免走上韓國瑜擔任高雄市長被罷免的後塵。2022基隆市長選舉，謝國樑以9萬多票擊敗民進黨的對手蔡適應，收復8年失土，雖然基隆看似藍大於綠，但是藍營基本盤近幾年卻仍是呈現萎縮事實，部分歸因於部分年輕選票被白營給吸走。
柯文哲在罷免謝國樑一事上持反對立場，認為「法律事應該法律解決」，柯文哲表態可以影響年輕「小草」，而外型亮眼的楊寶楨又是民眾黨內最受關注的政治人物之一，擁有龐大的「寶粉」，楊寶楨接任基隆2024政策推廣大使，聚焦婦女、兒少政策，對謝市府而言，可以強化與白營合作，並改善年輕世代的印象，可降低罷免案的殺傷力。
對楊寶楨而言，並未輕言放棄參選市議員。她在2022選戰投入有「死亡之組」的北市松山信義區市議員選舉，雖未當選，但是首次參選就獲得12,518票，在松信選區徐巧芯與王鴻薇當選立委後，不論是黨內外，楊寶楨被認為日後若再參選當選機率高。
但是楊寶楨2月淚辭民眾黨職後，等於少了一個可以曝光的舞台。基隆雖非六都，資源與關注度較雙北少上許多，但是隨著「北北基桃」生活圈形成，台北市長蔣萬安許多政策也會找北部其他藍營首長一同背書，楊寶楨還是能在基隆維持對台北市政的關注度，不論是未來參選北市任何選區，還是有一定助益。
據了解，楊寶楨擔任基隆政策推廣大使並非發言人職，但是若評估績效良好，未來不排除將她延攬進入市府體制內，不管未來她是否要參選民代、回到民眾黨任職，或是轉投靠藍營，都能先保留政治舞台。