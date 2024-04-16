黃子佼被搜出4TB硬碟「緊張CALL律師求救」 孟耿如在場目睹一切
黃子佼被指控早年對少女強制猥褻、性騷擾甚至強制性交得逞，另購買多部色情影片，其中7部為未成年少女不雅影片，被害人年紀有12、13到17歲，內容非一般裸露而是違反意願的偷拍、性虐待等，令人髮指。據了解，警方到黃子佼住處搜索時，孟耿如也在場，一查獲4TB硬碟，黃子佼緊張到趕緊致電律師，請對方到場協助。
記者楊穎軒／綜合報導
據《鏡週刊》報導，去年8月4日早上10點，警方前往黃子佼位於中山區的住家執行搜索，當時黃子佼和老婆孟耿如在客廳休息，警方說明來意後，夫妻倆態度配合，狀似鎮定。直到在房間搜到黃子佼常用的隨身硬碟，警方立刻回報上級長官，此時黃子佼的神色略顯緊張，問警察：「可不可以請律師？」警方表示可以，黃子佼立即打電話給律師，並說等律師來再做筆錄。
黃子佼長年為成人論壇「創意私房」高級會員，擁有瀏覽更多非法影片的權限，而他所購買的7部未成年影片涉及殘忍虐行，最小受害者年紀僅12歲，檢方依違反《兒童及少年性剝削防制條例》條例，將黃子佼為2年緩起訴處分，需向公庫支付120萬元並寫至少1200字的悔過書。
然而，輿論普遍認為黃子佼惡行重大，所受的處罰不痛不癢，質疑現行懲罰太過輕微，演藝圈、政界紛紛串聯及推動修法連署，目的為提高兒少性剝削加害人的罰則。
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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