俄國妹領所有存款來台灣！向台籍男友求婚　霸氣喊「沒錢我養你」

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Mila提到，自己2017年曾前往中國學習中文，後來在2019年時，透過交友軟體認識了居住在台灣的一名男子，雙方交談甚歡，有著一堆共同愛好與興趣。而Mila與男子在網路上聊了2個月之後，就飛來台灣與對方見面。
沒想到短短5天的旅程，Mila的芳心就已經被男方完全掌握，隨即兩人也變成情侶交往，但當時Mila在上海還有工作，後續也飛回當地，雙方談起遠距離戀愛。
不料後來疫情爆發，Mila男友當時覺得「台灣比較安全」，希望女友能來台灣居住，但當時男友不僅沒有錢、沒正式工作，還在實習工作當中，考量了種種因素後，Mila直接把所有存款帶來台灣，要在台灣與男友同居。
不過Mila身邊親友得知消息後，紛紛勸她才交往幾個月，不應該如此衝動。但Mila早已認定男友就是那個唯一，更在來台灣不久後就主動向男友求婚，還霸氣喊出「沒關係，我養你就好」。
但現實總是殘酷，Mila的存款要應付兩人的支出還是有點勉強，一段時間後存款就燒光了。所幸又過一段時間後，台灣老公找到一份穩定的設計工作，Mila也有了自己的事業，目前婚姻一切美好。這也讓Mila回想起媽媽的教誨：「不要因為對方財富而嫁給他，因為那些東西有天可能會不見。妳要因為對方個性而嫁，因為那些特質會一直存在。」
Mila的愛情故事曝光後，瞬間引發大批台灣觀眾熱議，紛紛羨慕大喊「愛一個人的靈魂而不是財富，媽媽多麼的遠見，Mila優良的家教，這先生真幸運」、「又是一個上輩子拯救世界的傢伙」、「太浪漫了，像是童話故事情節」、「媽媽的教育方式很正確，不以對方有錢，而是以對方個性觀念為主，真的羨慕男生認識到這種女孩」。