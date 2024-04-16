《不夠善良的我們》送林依晨媽進養老院　蔡淑臻霸氣大嫂反被推爆

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蔡淑臻無奈提到：「我怎樣也嫁進妳家，我就把媽當成自己的責任，但是失智症不是盡孝道就可以，她需要有人24小時盯著照顧，我們家有請外傭，不能逼人家24小時上工啊，萬一出差錯我承擔不起，這個錢我可以出。」林依晨直接說：「我不同意。」蔡淑臻一句：「還是我把媽交給妳？」霸氣堵住小姑的嘴。
網友看了這段生活化的劇情，紛紛留言「我覺得嫂嫂把老媽帶回家照顧真的可以不用理其他人意見，有意見的真的可以自己照顧，不要只出一張嘴」、「好真實！醫療實務上常遇到主要照顧者是媳婦，但無法決策的情況，不陪病，只出一張嘴。每次遇到這些疲累的媳婦就很心疼，她們也是爸媽的寶貝女兒啊」、「當女兒的不要站著說話不腰疼，照顧的人不是妳沒資格置喙」、「林依晨很棒，故意挑自私不討喜的角色，挑戰自己的底線，也不用演好人去討好觀眾」。
據悉，導演徐譽庭在《村裡來了個暴走女外科》看到了蔡淑臻，符合她心中最厲害的女強人形象，直接驚呼「大嫂」，剛好《不夠善良的我們》的製作人詹子誼正是《女外科》的製作人之一，於是就在徐譽庭家中安排了一頓「很想認識妳」的晚餐，從晚上7點暢談到凌晨2點，終於促成了兩人第一次的合作，蔡淑臻雖然戲分不多，卻場場都非常「犀利」，屢屢在劇中讓心機重的小姑林依晨招架不住。