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《不夠善良的我們》送林依晨媽進養老院　蔡淑臻霸氣大嫂反被推爆

▲《不夠善良的我們》蔡淑臻（左）嗆林依晨「把媽交給妳」。（圖／公視、MyVideo提供）
▲《不夠善良的我們》蔡淑臻（左）嗆林依晨「把媽交給妳」。（圖／公視、MyVideo提供）

記者羅凌筠／綜合報導

台劇《不夠善良的我們》第3集上演精采的「姑嫂大戰」，劇中蔡淑臻飾演林依晨的大嫂，為了要不要把失智媽媽送到療養中心而理論，蔡淑臻「大嫂」氣勢全開，在小姑林依晨反對時霸氣嗆聲：「還是我把媽交給妳？」讓粉絲看了拍手叫好。

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▲《不夠善良的我們》林依晨為了失智媽媽跟大嫂槓上。（圖／翻攝愛奇藝）
▲《不夠善良的我們》林依晨為了失智媽媽跟大嫂槓上。（圖／翻攝愛奇藝）
劇中，林依晨媽媽把哥哥名字叫成爸爸，被醫生診斷出有早期失智症前兆，哥哥藍鈞天和嫂嫂蔡淑臻討論過後，決定把媽媽送到療養中心，妹妹林依晨強烈反對：「這要多看幾間醫院，不是一個醫生說了算，怎麼可以把媽送去那種地方？」

蔡淑臻無奈提到：「我怎樣也嫁進妳家，我就把媽當成自己的責任，但是失智症不是盡孝道就可以，她需要有人24小時盯著照顧，我們家有請外傭，不能逼人家24小時上工啊，萬一出差錯我承擔不起，這個錢我可以出。」林依晨直接說：「我不同意。」蔡淑臻一句：「還是我把媽交給妳？」霸氣堵住小姑的嘴。

▲《不夠善良的我們》蔡淑臻與林依晨「姑嫂大戰」。（圖／翻攝愛奇藝）
▲《不夠善良的我們》蔡淑臻與林依晨「姑嫂大戰」。（圖／翻攝愛奇藝）
網友看了這段生活化的劇情，紛紛留言「我覺得嫂嫂把老媽帶回家照顧真的可以不用理其他人意見，有意見的真的可以自己照顧，不要只出一張嘴」、「好真實！醫療實務上常遇到主要照顧者是媳婦，但無法決策的情況，不陪病，只出一張嘴。每次遇到這些疲累的媳婦就很心疼，她們也是爸媽的寶貝女兒啊」、「當女兒的不要站著說話不腰疼，照顧的人不是妳沒資格置喙」、「林依晨很棒，故意挑自私不討喜的角色，挑戰自己的底線，也不用演好人去討好觀眾」。

據悉，導演徐譽庭在《村裡來了個暴走女外科》看到了蔡淑臻，符合她心中最厲害的女強人形象，直接驚呼「大嫂」，剛好《不夠善良的我們》的製作人詹子誼正是《女外科》的製作人之一，於是就在徐譽庭家中安排了一頓「很想認識妳」的晚餐，從晚上7點暢談到凌晨2點，終於促成了兩人第一次的合作，蔡淑臻雖然戲分不多，卻場場都非常「犀利」，屢屢在劇中讓心機重的小姑林依晨招架不住。

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