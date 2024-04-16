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退休男小腿靜脈曲張腫　醫妙手「封路」改善蚯蚓爬

▲患有靜脈曲張民眾不僅下肢會佈滿宛如蚯蚓般的血管，更有痠痛腫脹等症狀。(圖／醫院提供2024.4.16)
▲患有靜脈曲張民眾不僅下肢會佈滿宛如蚯蚓般的血管，更有痠痛腫脹等症狀。(圖／醫院提供2024.4.16)

記者柳榮俊/台中報導

台中60歲黃姓男子原本滿心規劃退休後要開車環島四處Long Stay，沒想到卻因下肢嚴重靜脈曲張，不僅無法久站，甚至整天腫痛痠麻，連出門都困難重重，為此他決定就醫根治，經檢查後，醫師採用微創消融手術將靜脈血管「徹底封路」，一個月後大幅改善蚯蚓爬滿腿症狀，更讓他滿懷信心強調「要開車凸歸台灣」！

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亞洲大學附屬醫院心臟外科主治醫師黃俊晟表示，人體動脈是將含氧血液帶至身體各組織，靜脈則是反向將血液從組織間輸送回心臟，但因腿部靜脈距離心臟較遠，因此血液回流的動力需要靠來自下肢肌肉縮放輔助，以及靜脈瓣膜的引導，一旦靜脈瓣膜功能受損或閉鎖不全，就會使過多血液淤積在下肢靜脈，時間一久，靜脈壓力會不斷增加，最後引發靜脈曲張。


黃俊晟指出，經檢查患者後，發現他的大隱靜脈擴張逆流頗為嚴重，以致影響後端的分支靜脈，出現下肢腫脹沉重、灼熱痠麻及疼痛感覺，加上腫脹靜脈十分突兀，有如蚯蚓爬滿腿，皮膚也變成紅色或棕紅色，若不盡早治療，嚴重者恐因小傷口導致潰爛難以癒合，甚至併發肺栓塞或深層靜脈栓塞，升高猝死風險。


醫療團隊也說明治療方式可分為保守型如穿戴彈性襪、壓縮繃帶，或者服用藥物減緩症狀，但如果類似黃姓老翁案例，則會建議採用侵入型手術方案，包括直接摘除靜脈、射頻消融封阻或是靜脈膠水等，由於患者表達希望能以傷口小、避免全身麻醉方案為優先，因此醫療團隊決定採用微創熱消融手術治療。


手術過程是將極細的導管插入患病靜脈，同時注入保護液避免組織燙傷，之後再將導管逐漸加熱達到100度以上，藉由高溫破壞靜脈血管，達到「封路」的效果，這些被封閉的患病靜脈會逐漸消隱，不僅風險低、時間短、復原快，病人也無須擔心手術治療後的下肢靜脈循環，因爲肢體的靜脈非常豐富，原本流經該靜脈的血液會找到另一條返回心臟的途徑。


黃俊晟提醒，千萬別輕忽靜脈曲張的嚴重性，尤其高齡者、孕婦或曾懷孕過的女性，以及肥胖、抽菸、沒有運動習慣的人，都是此病的高風險族群，建議民眾避免長時間久坐或久站，要多變換姿勢，休息時則可抬高雙腳，增加血液正常回流，若有異常症狀，也可諮詢醫師意見，盡早治療為宜。

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