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孫藝真抵台首曬絕美自拍！「謝謝這麼歡迎我」　吸35萬人暴動

▲孫藝真抵台後火速發文曬出美照，感謝台灣如此歡迎她。（圖／孫藝真IG）
▲孫藝真抵台後火速發文曬出美照，感謝台灣如此歡迎她。（圖／孫藝真IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

42歲南韓女神孫藝真因演出《愛的迫降》演藝事業再攀高峰，還和男神玄彬修成正果，仙氣風靡全亞洲。今（16）日孫藝真來台出席代言活動，也是她出道25年首度訪台，讓粉絲們引頸期盼，女神也在IG發文感謝台灣如此歡迎她，而貼文才發布1個多小時，就吸引超過35萬人按讚。

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▲孫藝真升格人妻，40歲的她保養得宜。（圖／孫藝真IG）
▲孫藝真今（16）日孫藝真來台出席代言活動，也是她出道25年首度訪台。（圖／孫藝真IG）
孫藝真下午已經飛抵台灣，準備下午3點30分出席台北漢來大飯店的記者會，女神也以火速在IG發文曬出美照，只見孫藝真在廁所裡對著鏡子自拍，她身穿牛仔破褲、白色細肩帶背心搭配小外套，打扮隨性又不失女人味，雖然墨鏡幾乎遮住了半張臉，她臉上的微笑還是透露出好心情。

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▲孫藝真在廁所裡對著鏡子自拍，她身穿牛仔破褲、白色細肩帶背心搭配小外套，打扮隨性又不失女人味。（圖／孫藝真IG）
孫藝真也曬出飯店的精心招待，只見房間的床上有兩隻可愛的小熊，還有折成天鵝的毛巾，玫瑰花瓣更排成愛心形狀，看起來十分浪漫貼心，女神也在文中興奮直呼，「抵達台灣！活動即將開始，謝謝你們這麼歡迎我」，而貼文才發布1個多小時，就吸引超過35萬人按讚。

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▲房間的床上有兩隻可愛的小熊，還有折成天鵝的毛巾，玫瑰花瓣更排成愛心形狀。（圖／孫藝真IG）
事實上，先前孫藝真才透過影片向粉絲透露將會踏上台灣，「我即將在不久的將來，前往台灣跟大家見面，真的很期待，在見到大家以前，也請大家繼續關注品牌和我，多多的給我們應援，謝謝大家。」在當時就曾掀起熱議。

▲孫藝真宣布4月16日來台見粉絲。（圖／m2 美度臉書）
▲孫藝真先前宣布4月16日來台見粉絲。（圖／m2 美度臉書）

孫藝真小檔案

本名：孫彥眞
綽號：國民初戀、孫仙
生日：1982年1月11日
年紀：42歲
身高：165公分
體重：約45公斤
學歷：首爾藝術大學電影系肄業
代表作：電影《緣起不滅》、《我腦海中的橡皮擦》、《極智對決》、電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》、《三十九》
配偶：玄彬（2022年3月31日舉辦婚禮）
兒女：1子

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