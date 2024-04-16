孫藝真抵台首曬絕美自拍！「謝謝這麼歡迎我」　吸35萬人暴動

孫藝真小檔案本名：孫彥眞綽號：國民初戀、孫仙生日：1982年1月11日年紀：42歲身高：165公分體重：約45公斤學歷：首爾藝術大學電影系肄業代表作：電影《緣起不滅》、《我腦海中的橡皮擦》、《極智對決》、電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》、《三十九》配偶：玄彬（2022年3月31日舉辦婚禮）兒女：1子