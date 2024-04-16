孫藝真抵台首曬絕美自拍！「謝謝這麼歡迎我」　吸35萬人暴動

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孫藝真也曬出飯店的精心招待，只見房間的床上有兩隻可愛的小熊，還有折成天鵝的毛巾，玫瑰花瓣更排成愛心形狀，看起來十分浪漫貼心，女神也在文中興奮直呼，「抵達台灣！活動即將開始，謝謝你們這麼歡迎我」，而貼文才發布1個多小時，就吸引超過35萬人按讚。
事實上，先前孫藝真才透過影片向粉絲透露將會踏上台灣，「我即將在不久的將來，前往台灣跟大家見面，真的很期待，在見到大家以前，也請大家繼續關注品牌和我，多多的給我們應援，謝謝大家。」在當時就曾掀起熱議。
孫藝真小檔案
本名：孫彥眞
綽號：國民初戀、孫仙
生日：1982年1月11日
年紀：42歲
身高：165公分
體重：約45公斤
學歷：首爾藝術大學電影系肄業
代表作：電影《緣起不滅》、《我腦海中的橡皮擦》、《極智對決》、電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》、《三十九》
配偶：玄彬（2022年3月31日舉辦婚禮）
兒女：1子
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本名：孫彥眞
綽號：國民初戀、孫仙
生日：1982年1月11日
年紀：42歲
身高：165公分
體重：約45公斤
學歷：首爾藝術大學電影系肄業
代表作：電影《緣起不滅》、《我腦海中的橡皮擦》、《極智對決》、電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》、《三十九》
配偶：玄彬（2022年3月31日舉辦婚禮）
兒女：1子
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