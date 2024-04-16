影／喬治亞國會大亂鬥！議員後腦勺遭憤怒鐵拳重擊 聲音清脆響亮
喬治亞國會15日爆發激烈衝突，執政黨「喬治亞之夢黨」計畫推動在國內飽受爭議的「外國代理人法案」，場外掀起抗議，國會殿堂內也爆發全武行，力推該法案的執政黨議員姆迪納拉澤（Mamuka Mdinaradze）在台上發表談話時，台下反對派議員衝上前給他一記鐵拳，當場打在後腦勺上，聲音清脆響亮。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《CNN》報導，姆迪納拉澤是「喬治亞之夢黨」的國會派系領導人，在發表談話時，反對派議員埃利薩什維利（Aleko Elisashvili）衝上台，朝他揮出憤怒的一拳。
在揮拳後，國會內瞬間一團混亂，執政黨與在野陣營爆發激烈衝突，一路打到議場外，而在國會外頭，許多抗議人士則為揮拳的反對派議員歡呼鼓舞。
喬治亞執政黨本月稍早提交「外國代理人法案」草案，要求接受海外資金的組織註冊為外國代理人，其中，若媒體以及非商業組織從國外獲得的預算超過20％，就必須登記為外國代理人，否則將面臨罰款。
這項法案在一年前因大批民眾抗議而暫時被擱置，在今年捲土重來，再一次引發反對民眾示威表達不滿，認為這是蒲亭式的產物，將該法拿來與俄羅斯政府鎮壓異議份子的立法作為比較，質疑執政黨藉由此法案趁機打壓異議人士，且讓喬治亞加入歐盟的形勢變為複雜。