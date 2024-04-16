揪甘心！台中修改鼓勵辦法 中學運動聯賽冠軍選手月領4千營養費
台中市為培育及獎勵優秀運動人才，定有《績優運動選手培訓獎助金發給辦法》，原僅限個人賽選手，但隨著各種聯賽在全國大放異彩，市府今天通過修法，只要中等學校聯賽全國前3名都有培訓獎助金，冠軍選手每人每月可獲4千元，補助一整年，可自由運用購買營養補給品或器材設備，預計每年將有2、300名表現優異的學生受惠。
記者顏幸如／台中報導
台中市的《績優運動選手培訓獎助金發給辦法》2年半大幅加碼，舉例來說，全國運動會個人金牌每月有2萬元、銀牌1萬元、銅牌8千元獎助金，直接匯入選手帳戶，供選手自由運用，時間長達1年，可以充實訓練期間的營養補給品及器材設備等需求。由於部份選手因家境關係，平常省吃儉用，有時連運動鞋破損都捨不得換，這筆「營養費」可以讓他們暫時不再拮据，被視為最實質的鼓勵。
日前豐原高商男子隊、台中市立東山高中女子隊雙雙拿下高中排球甲級聯賽全國冠軍，市府按照體育獎金發給要點，將發給學校超過160萬元的獎金。市長盧秀燕也發現，這些參加聯賽的孩子雖然表現優異，並不像全國個人賽選手一樣，能獲得專屬個人的「營養費」，因此指示運動局優化獎勵制度、加速進行法制作業，將過去中等學校聯賽體育獎金都發給學校、選手個人沒有獎金的情形，透過修法讓排球、壘球、籃球聯賽表現優異的選手們都能納入補助。
運動局長李昱叡說，這次修法後自112學年度中等學校運動聯賽起適用，球類聯賽表現優異的選手，冠軍選手每月有4千元培訓獎助金、亞軍2千元，季軍5百元，補助時間長達一整年，將報議會備查後實施，合計每年約有2、3百名學生受惠。