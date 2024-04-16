特企／丹丘餐酒館—台灣新日式饗宴啟航

在丹丘每一道菜餚，每一滴酒，都是招牌。特別是由小牛料理長親手研發的omakase（おまかせ）料理，將一期一會的精神完美呈現。從無菜單料理到板前壽司，每一道美食都蘊含了料理長的匠心獨運和對食材的堅持。草創初期，小牛料理長不惜投入大量的心力、時間與資源，尋找理想中的食材，並成功與多家優質供應商達成共鳴。憑藉在台北「高玉日本料理」及「桃山日本料理」的修業經歷，加之多年的個人經驗累積，小牛料理長對於食材的選擇與品質管理有著極高的要求。
酒品方面，丹丘精心分選兩大類：清酒與調酒。清酒作為日本文化的重要組成部分，丹丘特別聘請國際利酒師精選搭配料理的酒種；而所有調酒皆以茶為基底，結合洋酒與日本酒，創造出清新自然的獨特風味。值得一提的是，丹丘的日式老宅風格、豐富的清酒選擇、精湛的烹飪技巧，已經贏得了無數日本客戶的青睞。一位日本商務人士表示，身處丹丘，彷彿回到了日本，重溫了最初的飲食文化，這是對丹丘最大的肯定。
隨著晚間預約客戶的增多，丹丘不斷創新，推廣早上的定食與免費和服體驗，讓顧客不必飛往日本，也能享受穿和服的獨特體驗。丹丘的創新不止步於提供傳統美食，還致力於創造全新的文化體驗，結合了飲食與日式傳統服飾的互動，讓每一位顧客都能沉浸在深刻的文化體驗中。
丹丘從穩固基礎客群出發，以無菜單料理、定食、和服體驗，以及日式清酒吧等核心項目，帶給顧客更多元化的選擇。丹丘的每一步發展，都是基於對品質的堅持與對文化的尊重。從料理到服務，每一個細節都體現了創辦人們對日本飲食文化的深厚愛好與敬意。丹丘不僅是一間餐酒館，更是一個文化交流的平台，讓每一位顧客都能在此找到屬於自己的一片天地 。
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