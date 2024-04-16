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大谷翔平和魔術強森合影！道奇股東之一　新舊「Showtime」相見歡

▲大谷翔平和道奇股東之一的傳奇球星魔術強森合影並握手，讓情迷見證新舊「Showtime」相見歡。（圖／翻攝自道奇社群平台X）
▲大谷翔平和道奇股東之一的傳奇球星魔術強森合影並握手，讓情迷見證新舊「Showtime」相見歡。（圖／翻攝自道奇社群平台X）

記者林之越/綜合報導

大谷翔平和魔術強森合影！洛杉磯道奇的大股東之一，傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）今（16）日到場觀看道奇比賽，並首度和大谷翔平見面，兩人碰面後開心地握手，滿臉笑意拍下合照。這個巨星組合讓不少洛杉磯球迷大喊感人，同時也感嘆見證了新舊「Showtime」的相見歡。

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道奇隊官方社群平台X發出兩人合照，標題寫道「Shotime」，有相當特殊的意涵。過去，魔術強森還效力於洛杉磯湖人時期，以精妙的傳球技巧聞名，和當時的隊友打出華麗的快攻球風，因而被稱為「Showtime」。

如今，同樣是在洛杉磯，大谷翔平因為英文譯名Shohei Ohtani，也被冠上了「Shotime」的美名，雖然兩人活躍的時代已經相隔30多年，更是在不同的球種發光發熱，但這種遙遠卻又強烈的連結，反而更加吸引球迷的目光。

▲大谷翔平和道奇股東之一的傳奇球星魔術強森兩人見面後握手，大谷翔平也露出燦爛的微笑。（圖／翻攝自道奇社群平台X）
▲大谷翔平和道奇股東之一的傳奇球星魔術強森兩人見面後握手，大谷翔平也露出燦爛的微笑。（圖／翻攝自道奇社群平台X）
值得一提的是，當初道奇搶下大谷翔平時，魔術強森也曾發文表示：「非常感謝大谷翔平決定穿上道奇的球衣，我知道全球的道奇球迷，都會對這一個決定感到興奮，觀迎你加入道奇的國度。」

雖然魔術強森今日到場的比賽，先發投手Tyler Glasnow失常，只投5局狂失6分，道奇以4：6輸球，不過大谷翔平單場3打數1安、跑回2分，並跑出1次盜壘，表現依然相當優異。

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