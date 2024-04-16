關之琳比基尼照出土！兩邊肥肉、肚腩炸出 沒修圖身材掀議
影壇巨星關之琳有「香江第一美人」、「最美十三姨」封號，2015年宣布和台灣富商陳泰銘離婚，即便單身又不再接戲，但靠時裝事業和投資房地產累積的財富，身價據傳近20億元台幣。有網友近來翻出關之琳早年的比基尼照片，腰部贅肉不刻意隱藏，被稱讚：「有小肚腩才是正常審美！」
記者楊穎軒／綜合報導
網友在小紅書分享關之琳泳裝舊照，只見關之琳以小捲米粉頭髮型、鮮紅色兩截式泳衣入鏡，她愜意坐在沙灘上擺拍，兩邊側腰的游泳圈、小腹自在裸露，在沒有修圖技術的年代，呈現最真實的體態，網友大讚：「不過度追求所謂的『瘦』，有小肚腩才是正常審美！」
關之琳恢單後生活過得恬淡、充實，與愛犬住在香港位於半山區約84坪宅邸，環形落地窗望出去就是維多利亞港及山景，屋內還有用來招待親友的大理石餐桌，裝潢頗氣派，據悉，該棟豪宅是關之琳2018年以5.4億元台幣購入，光設計、裝潢就花了1年，而房價也在短時間升值到6億元，只能說被稱作「香港樓后」的關之琳，投資眼光精準。
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