人物／內閣黑馬闖入政治叢林！劉鏡清掌國發會　專業、創新雙在線

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準行政院長卓榮泰於今日上午公布第三波內閣名單，揭曉6大財經部會首長人選，其中，萬眾矚目的經濟部長一職則延攬崇越集團董事長郭智輝出任，而現任數位發展部長唐鳳確定出局，未來將由台灣資通訊領域的頂尖專家，同時身兼中研院資訊創新科技研究中心主任黃彥男接掌數發部，政大保險系教授彭金隆任金管會主委，宜蘭縣前代理縣長陳金德任工程會主委。
隨著現任國發會主委龔明鑫轉任行政院秘書長，主委一職出現空缺，原本傳出將由現任經濟部長王美花接下，然而，資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清今日卻以黑馬之姿出線，與其說跌破眼鏡，更讓人感覺耳目一新，成為少數來自業界的歷任主委。
劉鏡清畢業於中原大學數學系、台大商學研究所，曾在政大會計研究所任教，也曾任資誠創新諮詢董座、IBM全球企業諮詢服務事業群總經理暨工商事業群總經理，學界、業界資歷豐富。
卓榮泰表示，劉鏡清的專長就是讓企業在數位轉型的浪潮中，能夠站穩腳步，而國發會主要負責規劃國家未來發展策略計劃，促進經濟與社為整體發展，不僅要針對國家未來擬定計劃並加以執行，還需在AI時代，幫助台灣中小企業、大型公司，乃至於跨國產業，找到生存與成功的關鍵，落實AI產業化、產業AI化，同時打造創新創業雨林生態系，為台灣建起護國群山。
劉鏡清投身企管顧問及數位顧問行業達30年之久，且從零開始一手打造資誠，對產業策略與人才發展、數位化、供應鏈等議題極其熟稔。「財經小內閣」國發會確實責任重大，且國發會主委須兼任台積電獨董，掌握護國神山決策權，但以劉鏡清多年來累積的產業實務與專業顧問雙重經驗，以及喜歡挑戰傳統思維的領導風格，可望成為產業強心針，也為財經內閣注入嶄新的活力。
不過，擔任國發會主委一職算是劉鏡清首次進入政府部門的工作，過往資歷僅行政院科技顧問遴選委員較為接近政治圈，日後要能在短時間內適應官僚體系恐成首要挑戰。
觀察新政府對於財經內閣的擘劃，不難看出用人方向試圖屏除政治色彩、回歸專業，然而，國發會時常需進行跨部會聯繫，劉鏡清能否摸索出政治領域門道，並善用自身專業與邏輯優勢，在台灣經濟、產業等目標上寫下亮眼成績，外界翹首以盼。