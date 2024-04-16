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子宮肌瘤切掉又長回來！害她嚴重貧血　這手術保子宮、經血減8成

▲子宮肌瘤症狀除了痛經，也會因為經血量過多導致貧血。（情境圖／photoAC）
▲子宮肌瘤症狀除了痛經，也會因為經血量過多導致貧血。（情境圖／photoAC）

家庭消費中心／綜合報導

子宮肌瘤與子宮肌腺瘤是台灣最常見的婦科腫瘤疾病，除了痛經、經血量過多導致貧血，或因肌瘤壓迫造成頻尿、排便習慣改變等，除影響生活品質，也恐造成不孕。醫師說，對於不想摘除子宮、擔心術後疼痛或長期服藥的女性，現在已有微波消融超微創手術，子宮上不留刀口，只有小於0.2 公分的針孔，對患者負擔更小。

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高雄醫學大學附設中和醫院副院長戴嘉言說，高醫婦產部消融中心的醫療團隊，以微波消融超微創手術造福許多子宮肌瘤、子宮肌腺瘤病人，因為不用剖腹、切開子宮，減少腹腔內沾黏的風險，尤其是合併有卵巢腫瘤的婦女，更適合用這手術一併治療，且術後若懷孕也可選擇自然生產。

▲女子左側鼠蹊部就常鼓脹不舒服，就醫後發現竟是疝氣惹禍。（示意圖／翻攝自 《Reader's Digest》）
▲台灣逾5成以上女性有子宮肌瘤。（示意圖／翻攝自 《Reader's Digest》）
高醫婦產部顧問醫師、台北秀傳醫院院長鄭丞傑則說，微波消融不用切開子宮，且出血極少，之所以稱為超微創手術，原因是在子宮上沒有手術刀口，只有微波針的針孔，且小於0.2 公分，對身體的傷害降到最低，可望大幅度提高病患的生活品質。

高醫婦產部主任龍震宇表示，台灣逾5成以上女性有子宮肌瘤，除了痛經、貧血外，有些會大到壓迫神經、影響排尿，即使不太大的，也可能造成壓力，而微波消融可透過陰道手術或單孔腹腔鏡手術，搭配腹部或陰道超音波的影像協助定位，將微波消融針插入腫瘤，瞬間產生100度熱能於腫瘤組織，提供安全又快速的治療，目前已服務超過100人，術後9成以上表示滿意。

病人林小姐飽受大量經血所苦，曾接受傳統子宮肌瘤切除手術，術後又復發，還合併子宮肌腺症，並導致嚴重貧血症狀，有醫院建議全子宮摘除，但她選擇到高醫接受微波消融治療，除經血量大減80%，疼痛指數更從原本的8分降到0分。

另一名病人蔡小姐，患有子宮肌腺症及卵巢巧克力囊腫，結婚4年無懷孕，經血量大與經痛造成嚴重困擾，甚至可以持續1個月，後經評估後接受微波消融治療，在術中並將巧克力囊腫移除，日前回診追蹤，經血量減少至少5成，疼痛也明顯緩解，日前已開始接受人工生殖治療，預期很快能成功受孕。

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