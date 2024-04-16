子宮肌瘤切掉又長回來！害她嚴重貧血　這手術保子宮、經血減8成

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高醫婦產部顧問醫師、台北秀傳醫院院長鄭丞傑則說，微波消融不用切開子宮，且出血極少，之所以稱為超微創手術，原因是在子宮上沒有手術刀口，只有微波針的針孔，且小於0.2 公分，對身體的傷害降到最低，可望大幅度提高病患的生活品質。
高醫婦產部主任龍震宇表示，台灣逾5成以上女性有子宮肌瘤，除了痛經、貧血外，有些會大到壓迫神經、影響排尿，即使不太大的，也可能造成壓力，而微波消融可透過陰道手術或單孔腹腔鏡手術，搭配腹部或陰道超音波的影像協助定位，將微波消融針插入腫瘤，瞬間產生100度熱能於腫瘤組織，提供安全又快速的治療，目前已服務超過100人，術後9成以上表示滿意。
病人林小姐飽受大量經血所苦，曾接受傳統子宮肌瘤切除手術，術後又復發，還合併子宮肌腺症，並導致嚴重貧血症狀，有醫院建議全子宮摘除，但她選擇到高醫接受微波消融治療，除經血量大減80%，疼痛指數更從原本的8分降到0分。
另一名病人蔡小姐，患有子宮肌腺症及卵巢巧克力囊腫，結婚4年無懷孕，經血量大與經痛造成嚴重困擾，甚至可以持續1個月，後經評估後接受微波消融治療，在術中並將巧克力囊腫移除，日前回診追蹤，經血量減少至少5成，疼痛也明顯緩解，日前已開始接受人工生殖治療，預期很快能成功受孕。