《全明星》顏佑庭結婚了！KID搶先爆雷 經紀公司證實：上月完婚
藝人顏佑庭從節目《大學生了沒》出道，近年參與實境節目《全明星運動會》、《來吧！營業中》等為人所知，如今他傳出喜訊，戀情修成正果，好友KID（林柏昇）突然曬出他送的喜餅盒，意外曝光好消息。
記者吳昕蓓、詹鎰睿／綜合報導
KID在IG限時動態曬出一對新人的似顏繪，新郎和新娘甜蜜對視，周遭還冒出好幾顆愛心，看起來十分幸福，KID也直接標註顏佑庭的帳號，並寫下「沒想到這小子也結婚了」，代替對方宣布了結婚的好消息，儘管KID馬上就刪除相關內容，卻還是掀起外界熱烈討論。
儘管顏佑庭本人並沒有回應，《NOWnews今日新聞》也取得顏佑庭經紀人回應，其所屬經紀公司好看娛樂證實，顏佑庭上個月底已經結婚，新娘是圈外人，他們只有低調辦簡單的家宴，感謝大家的祝福。
事實上，過去KID去年與老婆「東區妹仔」Rita還沒補辦婚宴，公佈消息前，也曾被師父吳宗憲無預警爆料婚禮日期，讓KID一度崩潰，但吳宗憲事後也對KID真情告白，「10月10號的今晚，讓你站C位！我們都是笨小孩，我們真心的表演，勇敢的付出...」，甚至大手筆包了100萬紅包，讓KID感動到不行。
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